Conoce las 5 grandes amenazas para la salud por el uso prolongado del celular

En promedio, una persona hace uso de su teléfono entre cinco y ocho horas al día.

Estamos más que acostumbrados a decir que los móviles y las nuevas tecnologías en general nos facilitan la vida, pero… ¿y si nos excedemos?. Y es que el dispositivo móvil se ha convertido en la principal herramienta para interactuar con el mundo. En cuanto a lo laboral, social y personal.

Sin embargo pasar demasiado tiempo con el móvil puede traer consecuencias negativas tanto a nivel físico, por la postura corporal que adoptamos al utilizar estos dispositivos y a nivel mental por el aumento de la excitabilidad en el sistema nervioso que provoca el uso continuado del mismo.

Por ello debemos aprender a limitar el uso de tu móvil para evitar alguna de estas consecuencias negativas para la salud.

Problemas mentales, túnel carpiano y desórdenes de sueño, entre los efectos que se han encontrado.

/ Pixabay



Dolor y rigidez en las manos y los dedos

Que se nos vaya de las manos las horas que pasamos con el teléfono tiene sus consecuencias. Una de ellas es sentir dolor y rigidez tanto en los dedos como en las manos; es probable que incluso sintamos cierto hormigueo y es que, la musculatura de nuestra mano se resiente ante tantos minutos-horas de estar pulsando las teclas del teléfono.

/ Pixabay



Dolor de cuello

Sensación de sobrecarga y tensión en la zona de los hombros y el cuello. Su origen no es otro que la sobrecarga de la musculatura de la zona por la postura forzada de pasar excesivo tiempo con el smartphone o la tableta entre manos. El tronco y la columna vertebral también pueden desarrollar cierta debilidad (a causa de la falta de actividad física) y pérdida de la musculatura que estabiliza este sistema, pudiendo provocar pérdida de control motor.

/ Pixabay



Aumento del estrés

Relacionado con el efecto que provoca estar continuamente pendientes de nuestras notificaciones, correos o revisiones de redes sociales, se produce un incremento de la irritabilidad de nuestro sistema nervioso generándonos ansiedad, déficit de atención y aumento del estrés.

Aumento del estrés / Pixabay



Dolores de cabeza

Las posiciones inadecuadas a causa del abuso de teléfonos móviles, tabletas o portátiles, son cada vez más habituales y otra de las consecuencias de estas posturas forzadas es dolor de cabeza o incluso sensación de mareo los músculos que facilitan nuestros movimientos de cabeza, -durante un tiempo prolongado- de estar mirando la pantalla de un dispositivo. La postura forzada también puede provocar presión en los oídos y los globos oculares.

/ Pixabay



Insomnio

En la cama, utilizar nuestro smartphone, solo puede provocarnos una disminución en la calidad del sueño e insomnio, a causa de la luminosidad extra de la pantalla, que activa varios receptores que hacen pensar a nuestro cerebro que aún es de día y que podemos permanecer más tiempo despierto.

Si sufrimos de insomnio por el abuso del móvil, también padeceremos de irritabilidad, somnolencia y falta de concentración, por no haber descansado ni bien ni lo suficiente la noche anterior.

/ Pixabay



Fuentes: Proceedings of the National Academy of Sciences / HC Marbella