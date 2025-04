David Beckham tiene estricta regla en su casa, ¿exagerado o buen padre?

Aunque para muchos David Beckham es sinónimo de éxito, esfuerzo e incluso derroche por sus conocidos lujos, lo cierto es que para sus cuatro hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, es simplemente un amoroso y estricto papá.

Y es que en días recientes se dio a conocer una peculiar regla que el astro de futbol aplica en su casa, y las opiniones no se hicieron esperar.

David Beckham y Victoria Beckham dieron más detalles de su nueva serie. / Instagram: @davidbeckham

¿Cuál es la polémica regla que David Beckham aplica con sus cuatro hijos?

Aunque los jóvenes Beckham tienen mucha libertad y son respaldados por sus famosos padres, David y Victoria Beckham, lo cierto es que en casa deben acatar todas las reglas de convivencia y la más importante ha salido a la luz.

Resulta que para el empresario es súper importante que sus hijos y su esposa estén en un ambiente libre de celulares especialmente a la hora de compartir los alimentos, por lo que este necesario aparato resulta por completo prescindible cuando de una comida o cena se trata.

El futbolista detalló que comparte reuniones cada sábado con sus hijos. / Instagram.

En una entrevista reciente con ‘People’, el actor de 49 años explicó que aunque a los suyos les gusta disfrutar sus reuniones con buena música, todos los miembros de su famosa familia tienen prohibido usar sus teléfonos mientras están juntos.



“En el campo, en el Reino Unido, mis hijos están allí todos los fines de semana y todos hacemos barbacoas todos los sábados desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin celulares”.

¿Por qué David y Victoria Beckham prohibieron el uso de teléfono celular a su hija Harper?

La regla de no usar celulares no es el primer avistamiento que la famosa pareja da sobre su forma de pensar, pues aunque con sus hijos mayores no hubo restricción y sólo les pidieron tener precauciones, la cosa fue distinta con la pequeña Harper, a quién si limitaron del uso de este aparato durante algunos años. ¿La razón?, a Victoria le preocupaba que su pequeña estuviera expuesta a los haters y a la crueldad que la gente puede manifestar a través de las redes sociales.

“Ver cuán cruel puede ser la gente, sí, realmente me preocupa. Harper no está en las redes sociales, por lo que no tenemos que preocuparnos por eso todavía”, expresó para ‘Vogue Australia’ hace algunos años.

¿Qué opinas de las medidas que la familia Beckham ha implementado respecto al uso de teléfonos móviles, son exageradas o estarías dispuesto a implementarlas en las reuniones con tus seres queridos?