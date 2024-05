¿Eres de la generación Z? ¡Es hora de que aprendas a proteger tu cartera!

Si cuando naciste ya había Internet en tu casa, felicidades, eres centennial o GenZ. Perteneces a una generación que ha tenido acceso a la información financiera, debido a que estuviste familiarizado con los teléfonos móviles desde muy pequeño.

Pero ten cuidado, pues no toda la información que te llega a través de las redes sociales es beneficiosa. En el campo financiero hay un sinfín de contenidos que pueden perjudicar severamente tu cartera cuando apenas empiezas a tener recursos propios.

Te ofrecemos algunos consejos para que no caigas en las trampas y mentiras que circulan en las redes sociales. En el mejor de los casos, te pueden llevar a adquirir malos hábitos financieros. En el peor, a perder lo poco que has empezado a ahorrar.

1 No sigas tendencias nocivas.

En los últimos meses se ha puesto en tendencia el concepto soft saving, o ahorro suave. Este promueve que los jóvenes se dediquen a vivir el presente y a priorizar una vida cómoda que incluya gastos en videojuegos y en antros, sin pensar en el futuro

2 Cuida tu privacidad.

Otra tendencia reciente es loud budgeting, o presupuesto ruidoso. Este invita a los jóvenes a compartir su presupuesto, con ingresos y gastos mensuales. Muchos incautos han llegado a dar información hasta de las cuentas bancarias de sus padres, lo que es aprovechado por delincuentes.

3 Evita hábitos absurdos.

Otro reto originado en Estados Unidos, que ya ha penetrado en México es el llamado cash stuffing, que consiste en “ahorrar” el dinero en sobres de distintos colores, según va cambiando la tendencia, en lugar de abrir una cuenta bancaria.

4 Di no al dinero “fácil”.

Es muy común encontrar en las redes sociales contenidos en los que te aseguran que hay mil formas de obtener dinero de manera sencilla. Lo menos que te puede pasar, si crees en esto, es que perderás tu tiempo y tu poco dinero de manera muy rápida.

5 Ojo con los “negociazos”.

Hay muchas personas que se aprovechan de la inocencia y la poca información de los jóvenes para enviar por las redes invitaciones para invertir “en un fabuloso negocio” que, dicen, te permitirá ayudar a tus padres y continuar con tus estudios. No hagas caso. Solo te sacarán el dinero.

6 Emprende con seriedad.

Si en verdad quieres emprender, busca asesoría especializada en sitios serios, como páginas institucionales de cualquiera de los tres niveles de gobierno, en las escuelas públicas de nivel medio y superior, y en algunas fundaciones de grupos empresariales relevantes.

7 Une esfuerzos.

Contempla la posibilidad de asociarte con amigos o parientes de tu edad para echar adelante un proyecto productivo común. Es probable que cada uno disponga de poco capital y por tanto resulte imposible despegar sin realizar un esfuerzo común. Pero no dejes de asesorarte de profesionales.

8 Busca un trabajo.

Si lo que tus padres te dan para la escuela no te alcanza para tus gastos personales, no los exprimas más y mejor busca un trabajo de medio tiempo, de lo que sea. No pretendas ganar como un profesionista cuando ni siquiera has terminado tus estudios. Trabajar es la forma más segura y rápida de ganar dinero.

9 Planifica tus gastos.

Ya sea que tus únicos ingresos sean lo que te dan tus padres o que generes algo por tu cuenta, planifica tus gastos. Haz un presupuesto mensual que incluya lo que consumes regularmente y calcula cuánto puedes ahorrar por periodo.

10 Abre una cuenta.

Por último, si tu remanente mensual es de cierta magnitud, abre una cuenta bancaria. No hagas caso

a los mensajes en las redes -que abundan- de que los bancos “son malos” y solo te exprimen porque te cobran comisiones. Ten en cuenta que tener tu dinero en un banco siempre será mejor que guardarlo en una gaveta de tu ropero.

