Famosos que practican el ayuno intermitente, ¿qué tan efectivo es?

Aunque hay figuras del espectáculo que practican el ayuno intermitente, especialistas alertan sobre su efectividad y riesgos en algunas personas.

El ayuno intermitente, según Mayo Clinic, consisten en no ingerir alimentos durante un cierto periodo al día o a la semana. Existen diferentes tipos de ayuno, como el ayuno de días alternos, el cual, consiste en ingerir alimentos durante un día de manera habitual, pero, al siguiente día se ayuna completamente o solo se ingiere una comida menor a 500 calorías.

El ayuno 5 y 2 consiste en mantener una dieta normal cinco días a la semana y ayunar dos días. Por su parte, el ayuno diario con tiempo restringido es aquel en el que se come de manera normal durante un lapso de ocho horas al día, mientras que, las 16 horas restantes no se ingieren alimentos.

Por otra parte, el ayuno puede provocar otros efectos como: dolor de cabeza, fatiga, insomnio, náuseas y hambre. Además, no es recomendable en mujeres embarazadas o que estén amamantando, si se tienen cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otro problema médico de cuidado.

Existen diferentes tipos de ayuno; es necesario consultar al médico antes de practicar el ayuno. / Pixabay

Algunos famosos que practican el ayuno intermitente

Luis Miguel es uno de los famosos que practica el ayuno intermitente y se ha podido constatar en el drástico cambio físico que ha mostrado en sus recientes apariciones con su pareja, Paloma Cuevas, en las cuales, se le ha visto al cantante lucir muy delgado en relativo poco tiempo, a diferencia de como lucía meses antes. ‘El Sol de México’ logró bajar 20 kilos de peso con el ayuno, de acuerdo con el programa español El Hormiguero.

Luis Miguel practica el ayuno intermitente y logró bajar 20 kilos. / Instagram: @lmxlm

Paulina Rubio es otra practicante del ayuno. La ex Timbiriche ayuna 16 horas y come durante un lapso de 8 horas. Según reveló recientemente, gracias a ese ayuno, conserva su figura a sus 51 años.

Paulina Rubio practica el ayuno intermitente y no ingiere alimentos por 16 horas. / Facebook: Paulina Rubio

Quien también promueve el ayuno intermitente es Michelle Renaud, quien también practica el mismo ayuno que Paulina Rubio: no ingiere alimentos durante 16 horas. Asegura que cena bien y a la hora del desayuno no le da hambre. De esta forma, le permite a su cuerpo que deseche lo que no necesita.

Michelle Renaud practica el ayuno intermitente para mantener su peso. / Instagram: @michellerenaud

Riesgos del ayuno intermitente

Es importante señalar que el tipo de dieta que se ingiere cuando se practica el ayuno intermitente, es una dieta hiperproteica. Es decir, que durante el lapso de ocho horas en las que se ingieren alimentos, se consumen proteínas en abundancia.

Sin embargo, especialistas de la UNAM y el IPN alertan sobre el ayuno intermitente debido a que no promueve hábitos alimenticios saludables a largo plazo, pues generalmente, el ayuno se practica por un tiempo determinado.

Especialistas aseguran que el ayuno intermitente no promueve hábitos saludables a largo plazo. / Pixabay

Si bien propicia la pérdida de peso, con el ayuno se pierde masa muscular y líquidos, de acuerdo con Raquel Valenzuela Argüelles, nutrióloga de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM.

Por su parte, Eliud Salvador Aguilar Barrera, nutriólogo del CICS, señala que, practicar ayuno intermitente por tiempo prolongado puede provocar enfermedades cardiovasculares y arritmias, así como aumento de la presión arterial a largo plazo. Además, descienden los niveles de vitaminas B7, D y E, el cromo y yodo, lo que puede ocasionar caída del cabello, pérdida de memoria y alteraciones del sueño. Es necesario consultar al médico para saber si es pertinente o no realizar algún tipo de ayuno.