Gatos en casa: qué hacer si escaparon y cómo prevenirlo

POR INSTINTO

Exploración: los gatos machos tienen un fuerte instinto para explorar y expandir su territorio. Una vez que se sienten dueños de su casa, quieren ver qué otro espacio pueden dominar. Si además hay otros gatos cerca, quizá sientan la necesidad de reclamar el dominio del territorio y que quede claro que él manda ahí.

En época de celo, los gatos pueden escaparse en busca de pareja. Si percibe el olor de una gata en celo se convertirá en un verdadero Houdini con tal de propagar la especie. Por su parte, las hembras también pueden salir a buscar novio cuando entran en celo.

Cacería: aunque tengan comida suficiente en su hogar, nada detendrá su instinto cazador. Si ven algo moverse pueden querer perseguirlo hasta atraparlo y en esta persecución ir más lejos de lo que tenían planeado, por lo que acaban perdiéndose. Esto sucede con más frecuencia a los gatos jóvenes que tienen más energía. Cuando han salido por cualquiera de las razones anteriores, el regreso a casa puede complicarse porque no encuentran el camino, otra familia los recoge, se pelean o tienen un accidente que se lo impide.

También pueden querer salir por aburrimiento: si un gato no tiene suficiente estimulación mental o física, puede buscar entretenimiento fuera de casa.

¿Por qué tu gato se escapa de tu casa? / Freepik

Estrés: los cambios en el hogar, como mudanzas, nuevos miembros de la familia o ruidos fuertes, pueden estresar a un gato y provocar la escapatoria. Que su arenero o cama cambie de lugar, puede ser estresante. Si el gato no se siente seguro en casa puede buscar refugio en otro lugar.

Miedo: los gatos son extremadamente sensibles y la presencia de un perro, un ruido fuerte, fuegos artificiales, una tormenta o una experiencia traumática pueden hacer que huya despavorido.

Doble vida: si se va siempre a la misma hora es probable que tenga otra familia o amigos en algún lugar. Son astutos y pueden tener más de un hogar donde los mimen y alimenten.

¿Por qué tu gato se escapa de tu casa? / Freepik

Necesidades básicas: si no las tiene cubiertas es probable que salga a buscar la manera de satisfacerlas. Para ellos, además de comida y agua, la atención y el cariño son necesidades básicas. Además, son orgullosos. Si, por ejemplo, cambias su arenero de lugar o éste no se encuentra limpio, puede interpretarlo como que no es bienvenido.

Curiosidad: un objeto nuevo o un animal desconocido pueden atraer al gato fuera de casa.

Si no se siente bien: son maestros en ocultar su dolor y buscan un lugar tranquilo y aislado para recuperarse. En la naturaleza, un felino enfermo se escondería para no mostrarse vulnerable a los depredadores.

¿Cómo hacer que encuentren su camino de regreso?

Para prevenir el impulso de salir de casa o la dificultad para regresar se pueden tomar medidas como:

La esterilización o castración, que reduce el instinto de exploración y la necesidad de buscar pareja. Hacer que su entorno sea más interesante con juguetes, rascadores y trepadores que le estimulen mental y físicamente. Otro gato u otra mascota le pueden proporcionar la estimulación y juego necesarios para que no tenga que salir a buscarlas. Cerrar las puertas y ventanas, asegurar las rejas y eliminar posibles peligros. Colocar un collar con una placa con el nombre del gato y tu número de teléfono puede evitar que otra familia piense que no tiene hogar y que le sea más fácil regresarlo si lo encuentran. Colocar un microchip para que, si lo llevan a un veterinario, este pueda leerlo y regresarlo a casa. Si tu gato se ha escapado, no esperes. Comienza a buscarlo en cuanto te des cuenta de que no está. Mientras más pronto inicies la búsqueda más posibilidades tendrás de encontrarlo porque la distancia recorrida será menor, y porque, si tuvo un accidente y está herido, tendrás más posibilidades de auxiliarlo. Recorre el vecindario, llama su nombre, utiliza un juguete que le guste o comida para atraerlo. Coloca carteles con su foto y nombre. Publica fotos y descripción de tu gato en grupos locales de Facebook o Instagram. Contacta a refugios y protectoras, informa sobre la pérdida de tu gato y deja tus datos de contacto. Deja su cama, arenero y sus pertenencias afuera de tu casa para que pueda guiarse por el olor y que encuentre el camino de regreso a casa.

Consejo adicional: Coloca comida y agua cerca de la puerta de tu casa.

