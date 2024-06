Paso a paso para crear las ondas perfectas para tu cabello

Si te gusta peinarte con ondas y notas que no te duran nada y tu peinado se cae, no te preocupes, hay solución.Puede ser que te estés saltando algunos pasos importantes o no uses los productos adecuados Te decimos lo que debes hacer para que tu peinado esté perfecto por horas.

LO PRIMERO QUE DEBES HACER ES IDENTIFICAR TU TIPO DE CABELLO.

Si tu cabello es muy LACIO, PESADO o DELGADO, debes darle textura. Hay productos especiales para hacer tu cabello poroso y moldear sin temor a que no dure. El producto estrella que no daña el pelo y le da porosidad sin quitarle suavidad es la sal de mar.

QUÉ NO DEBES HACER

No uses acondicionadores o mascarillas al bañarte. No apliques cremas para peinar, aceites o silicas.

QUÉ DEBES HACER

Lava tu cabello el mismo día que vas a peinarte, no una noche antes. Solo lava tu cabello con shampoo y, de preferencia, que sea hidratante.

PASO A PASO, cómo hacer ondas en el pelo

1-Aplica protector de calor y seca tu cabello un poco. Si tu cabello lo necesita, aplica sal de mar.

2- Aplica mousse en todo tu cabello y Spray fijador distribuye bien con ayuda de un cepillo

3-Seca bien tu cabello y divídelo por secciones para comenzar a peinar.

Puedes aplicar el “pelo suelto” a tu estilo / Pinterest

4- Espera a que tu tenaza o plancha esté caliente y comienza a peinar. No tomes secciones tan grandes para que se distribuya bien el calor.

5- Al terminar cada sección aplica una capa de spray fijador.

6- Ya que terminaste todo tu cabello, espera a que las ondas reposen uno o dos minutos y pasa tus dedos o un cepillo para darles la forma que desees.

