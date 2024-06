Horóscopo del 11 al 17 de junio de 2024, ¡todos los signos!

Del 22 de mayo al 21 de junio estamos en la temporada de Géminis. Las personas que nacieron bajo este signo tienen un gran poder organizativo. Saben convocar a otros y expresar sus ideas de forma clara. Tienen un gran magnetismo y simpatía. Siempre están rodeadas de amigos y gente que les sigue. Se ven más jóvenes que su edad, son curiosas, inventivas y alegres. Gozan de buena salud. Sus puntos débiles son los pulmones y la zona del corazón.

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Cambiarás la distribución de tu oficina o espacio de trabajo en casa. Te preparas para abordar nuevos temas de interés para mantenerte vigente en tu campo laboral. Te estás abriendo camino con tus propias manos y tu esfuerzo ya empieza a tener recompensa. Te adentrarás más en el tema de las inversiones y otros tipos de negocios. Puede haber venta o compra de un bien raíz. Pensarás en cambiar tu coche. Llegan nuevos amigos que valen la pena.

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Buscarás modelos de negocio que no te obliguen a estar en una oficina. Invertirás tiempo y esfuerzo en tus proyectos personales independientes que darán buenas ganancias a mediano plazo. Cierras ciclos y abres otros más luminosos, conscientes, maduros y aterrizados. Todos los cambios traen incertidumbre, pero tú vas por buen camino junto a la transformación planetaria. Te ocuparás más de tu dieta, imagen y renovarás guardarropa.

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Querrás mejorar tus finanzas con negocios, inversiones o asociaciones que te permitan continuar con tu trabajo actual y ganar más dinero al mismo tiempo. Te das cuenta de que no puedes parar de prepararte para adecuarte a los nuevos tiempos. Tómalo como una aventura divertida que ampliará tus horizontes, mente y conocimientos. Mejora la convivencia con los demás y el clima laboral será más amable y gratificante.

Símbolo zodiacal / Canva

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Si ya tienes trabajo, hay aciertos y reconocimientos. Si estás en busca de un puesto o eres independiente, quizá no logres lo deseado a la primera, pero irás afinando la puntería. Lo lograrás. Sentirte amado y parte de un clan es ahora de vital importancia para ti. Reconócelo y no alejes a los demás. La alegría subirá tu vibración para conectar con negocios, abundancia y aventuras que deseas. El amor resucita en tu vida.

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Conviene ir ligero de mente, sin apasionarte tanto ni seguir discusiones vanas que solo crearán enemistades y falta de cooperación, sobre todo en el ámbito profesional. Se facilita lo que estaba estancado y, aunque las cosas no sucederán exactamente como querías o pensabas, mejorarás en todos los sentidos. Suelta la sensación de “hartazgo”, y cámbiala por alegría, así subirá tu vibración y atraerás mejores oportunidades sin esfuerzo. Recuperas un amor.

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Dejarás de abordar los mismos temas trillados con amigos y cercanos. Tu mente necesita conocimientos profundos y prácticos que puedas implementar en tu día a día. Tu salud o la de alguien que amas puede mortificarte algunos días, pero no sucederá nada trágico. Ya no solo pensarás en mejorar tu economía o puesto actual, sino que pondrás manos a la obra. Te movilizarás, te postularás, y darás con el lugar y la opción correcta y cómoda para ti.

Horóscopo Virgo / TVNotas

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Se incrementa tu capacidad de disfrutar. Mejora tu humor y ganas de convivencia. Empiezas a aceptar tus limitaciones y a sacarle jugo a tus capacidades. A través de amigos llega un gran proyecto laboral e incremento de tu abundancia. Cierras ciclos y abres nuevos más luminosos con risas e ingenio. Te interesarás por nuevos tópicos y te darás a la tarea de investigarlos y empaparte de nuevos conocimientos. Tu corazón vuelve a latir coqueto.

ESCORPIÓN 4 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Los días pasan muy rápido y estás lleno de actividades que te causan placer y gratitud porque sigues en la jugada de la vida sin rendirte ni quejarte. Quieres mejorar y cambiar algunas cosas y ya estás sobre de ello con buena actitud. Quizás has notado a los demás distantes. Están muy ocupados con sus propios procesos luchando para adaptarse a este nuevo mundo que nos tocó vivir, no los juzgues. Tu pareja no tendrá el mejor humor y tomarás ‘sana distancia’.

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Regresa tu vitalidad y energía y vas sobre nuevos proyectos, amistades, asociaciones e inversiones para incrementar tu economía. Al tiempo que también le das espacio a tu vida personal, relación de pareja y estudios especializados que deseas adquirir. Tu autoestima ha crecido y vuelves a creer en los milagros y en la buena suerte que siempre te ha caracterizado como hijo de Júpiter. El amor sabe a miel y nostalgia porque cada vez hay más cercanía.

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

A veces te preguntas "¿por qué, si hago todo bien, las cosas no salen como planeo?” Los caminos no son rectos y, a veces, pareciera que uno va para atrás. Recuerda que la ola se recoge para tomar impulso y deslizarse con más fuerza. Aunque parezca que el río está revuelto habrá ganancia de pescadores. Mejorarás en todos los sentidos, tanto en lo económico como en lo personal. Te irás adecuando a los tiempos y resolviendo sobre la marcha. Lograrás tus objetivos.

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Te diviertes más con los amigos, la familia y tus conocidos. Vas afirmando día a día tus virtudes y talentos, y los demás te reconocen y admiran. Ya pasaste por tu noche oscura del alma y ahora vas hacia un nuevo amanecer. Cierra ciclos y abre otros con impecabilidad. Así se abrirá sin residuos del pasado. Soltarás los miedos existenciales y te entregarás a la alegría de vivir el momento presente. No te faltará el pan de cada día y un techo seguro para tu resguardo.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Estás extrañado con el proceder de muchos. Esperabas recibir mejor respuesta a tus peticiones o convivencia. Habrá que reconocer que tú también has cambiado mucho y que te apartaste de ellos por largo tiempo. Cada uno trae su proceso en este nuevo mundo que nos tocó vivir y experimentar. Solo cuida los detalles, la tesitura de tu voz, la atención que le pones a cada uno y el tiempo que les das para escucharlos. Se abre la puerta del amor.

