Activistas manchan con sopa el cuadro de la Mona Lisa ¿Las arrestaron?

La famosa pintura Mona Lisa se volvió tendencia en redes sociales, luego de que fue atacada por un grupo de activistas en el Museo de Louvre.

Activistas atacan la pintura de la Mona Lisa

En la red el video se volvió viral, donde se ve que dos mujeres lanzan sendas latas de sopa de tomate, la cual se ve que se riega sobre la icónica obra de Leonardo Da Vinci.

Además, se puede escuchar lo que estarían exigiendo las activistas.

“¿Qué es más importante? ¿El arte o el derecho a una alimentación sana y sostenible? Nuestro sistema agrícola está enfermo. Nuestros agricultores mueren en el trabajo”. Activistas

Rápidamente, los encargados del sitio colocaron mamparas negras, para así evitar que el público presenciara el ataque de las activistas. No obstante, en el video no se ve que ambas mujeres hayan sido reprendidas por los oficiales del lugar.

Las autoridades francesas reportaron que la pintura no sufrió daño alguno, ya que está protegida por un cristal a prueba de balas, por lo que la obra se encuentra en buenas condiciones.

El grupo ambientalista de nombre Riposte Alimentaire (Respuesta alimentaria) se adjudicaron el ataque a través de su cuenta de X, quienes externaron sus exigencias, las cuales consisten en pedir el fin del aumento de los costos de combustible y la simplificación de las regulaciones.

Así fue el momento:

Ya está bien de llamar "activistas climáticos" a imbéciles que atacan museos y atacan hasta a la Mona Lisa.



Son delincuentes, vándalos y cretinos. Sin más.

pic.twitter.com/9cvvlZjI7R — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) January 28, 2024

No es la primera vez que activistas arrojan sopa de tomate sobre alguna obra de arte. Se han intensificado desde 2022 en distintos museos a obras como Los girasoles de Van Gogh, La última cena y La gioconda de Da Vinci, The hay wain de John Constable, La joven de la Perla de Johannes Vermeer, entre otras, para protestar contra el cambio climático y los combustibles fósiles. Por fortuna, las obras están protegidas con un cristal por lo que no han sufrido daños.