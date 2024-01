Critics’ Choice Awards 2024: Los mejores looks de la alfombra roja

La 29ª edición de los Critics’ Choice Awards, en The Barker Hangar de Santa Mónica, California reune a destacados actores, directores, actrices y personalidades del mundo del espectáculo, quienes desfilaron en la esperada alfombra roja antes de revelar a los ganadores de la noche.

Estos premios, que celebran lo mejor del cine y la televisión durante 29 años, cuentan con la conducción de Chelsea Handler como la anfitriona de la ceremonia de 2024.

Este evento representa el evento importante de la temporada de premios, precedido por los Golden Globes, que este año reconoció a producciones como ‘Anatomy of a Fall’, ‘Killers of the Flower Moon’, ‘Oppenheimer’, ‘Poor Things’, ‘Barbie’, entre otras.

Aunque la atención principal se centra en los ganadores, la alfombra roja se presenta como un momento icónico para descubrir los impactantes looks de los asistentes. En esta ocasión, el rojo se convirtió en el color dominante; también se uso el negro y el color blanco.

Famosos en la alfombra roja de Critics Choice Awards

Dua Lipa deslumbró con un vestido rojo seductor que resaltaba sus curvas, emanando un brillo radiante.

Margot Robbie optó por el rojo. Dejó el rosa, y lució un vestido entrañable que realzaba sus hombros de manera encantadora.

Emma Stone eligió un vestido negro y entallado. Lució elegante y sofisticada.

Por su parte, Tom Holland hizo alarde de estilo con un traje café, camisa rosa y corbata negra, una combinación que resultó espectacular.

Tom Hiddlestone deslumbró con su presencia, vistiendo un impecable traje negro que resaltaba su porte y elegancia. El actor brilló en la alfombra roja.

Esta noche se conocerán los ganadores a lo mejor del cine y la televisión de este 2023.