Dua Lipa se volvió viral tras publicar su número de teléfono a través de redes sociales ¡¿Qué está pasando?!

Dua Lipa está soltera y para ponerle sabor al asunto, ¡acaba de postear su número telefónico!

Hace unos días la relación de Dua Lipa y Romain Gavras llegó a su fin a tan solo seis meses de hacerlo oficial y público. El motivo de la ruptura, aseguran, es porque la cantante una vez más puso primero su carrera que su relación amorosa, pues a estas alturas de su éxito, no tendría mucho tiempo para vivir una historia de amor.

Por lo que el tweet de la cantante con su número telefónico, ha desatado un sin fin de teorías. Sin embargo, la realidad es otra y aquí te lo decimos.

¿Cuál es el número telefónico de Dua Lipa?

La cantante publicó en sus redes sociales su teléfono, esto le causó bastante curiosidad a sus fans, quienes no dudaron en marcarle, pues la intérprete de “Don’t Start Now” compartió una captura de pantalla de su contacto en el que se lee: “Escríbeme” y un emoji de un beso, luego el número +1 (917) 810-3415.

¿Dua busca novio o de que se trata realmente?

El teléfono de la cantante, sí fue posteado con una intención y era que le mandaras un mensaje, en automático la respuesta aparece en el chat con un: “Hola, bienvenido a la comunidad de textos de Dua - estoy emocionada por lo que viene...” luego se envía un link para registrarte en la comunidad de fans de la cantante, sólo necesitas llenar la siguiente información:

Nombre

Apellido

Identidad de género

Cumpleaños

Ciudad

Email



Las redes reaccionan

La gran dinámica de Dua causó alegría entre sus fans, quienes, a su estilo, jugaron un poco con el asunto y en la sección de comentarios escribieron: "¡Pensé que teníamos algo!”, “Le llamé, contestó y me pidió mi información bancaria” y “Estoy casado, así que no, gracias”. No obstante, hubo quienes pensaron que hackearon a la intérprete de Rules, pero ¡todo fue parte de una estrategia publicitaria para su música!