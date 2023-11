Google eliminará cuentas, así puedes proteger las tuyas

Google anunció recientemente que eliminará las cuentas inactivas a partir del 1 de diciembre de 2023. Las cuentas que no se hayan utilizado durante más de dos años serán eliminadas, junto con todos los datos asociados a ellas, como correos electrónicos, contactos, archivos y fotos.

¿Cuáles cuentas serán borradas?

Esta medida se aplica a todas las cuentas de Google, incluidas las cuentas de Gmail, Google Drive, Google Photos y otras. Las cuentas de Google Workspace, que se utilizan para empresas y organizaciones, no están incluidas en esta medida.

¿Cómo evitar que Google elimine mi cuenta?

Si tienes una cuenta de Google que no ha utilizada recientemente, es importante que la actives antes del 1 de diciembre de 2023 para evitar que se elimine.

Puedes activarla iniciando sesión en tu cuenta de Google y realizando alguna actividad, como enviar un correo electrónico, abrir un archivo o ver una foto.

Google eliminará cuentas a partir del 1 de diciembre / Pixabay

¿Qué pasa si no reactivo mi cuenta antes del 1 de diciembre?

Si no puedes activar tu cuenta antes del 1 de diciembre de 2023, puedes intentar recuperarla contactando con el servicio de atención al cliente de Google. Sin embargo, no hay garantía de que pueda recuperar la cuenta si no ha iniciado sesión durante más de dos años.

Protege tu cuenta de Google de ser eliminada

• Inicia sesión en su cuenta de Google al menos una vez cada dos años.

• Asegúrate de que su cuenta esté protegida con una contraseña segura.

• Habilita la verificación en dos pasos para aumentar la seguridad de su cuenta.

• Descarga una copia de sus datos de Google. Esto le permitirá acceder a sus datos si su cuenta es eliminada.

Evita que Google elimine tu cuenta con estos consejos / Wes Hicks en Unsplash

Descarga una copia de seguridad de tu información de Google

1. Ve a la página de “Datos y privacidad” de Google.

2. Haz clic en “Descargar tus datos”.

3. Sigue las instrucciones para descargar sus datos.

Con estas medidas puedes proteger tu cuenta de Google de la eliminación y asegurarte de que no pierdas ningún dato.