Jared Leto sorprende al escalar Empire State Building en New York ¡A la King Kong!

El actor Jared Leto sorprendió a todo su público al darse cita en el Empire State Building en New York y escalarlo. ¡A la King Kong!

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, dado que muchos no creyeron que el también cantante fuera capaz de arriesgar su vida en un acto tan valiente y peligroso.

¿Por qué Jared Leto escaló el Empire State Building?

La gran incognita fue por qué el histrión decidió subir uno de los icónicos monumentos de la gran manzana. Sin embargo, medios locales se dieron a la tarea de investigar y confirmaron que ¡lo hizo para dar promoción a la gira mundial de su banda Thirty seconds to Mars!

Así fue el momento:

#EEUU | El actor Jared Leto escaló el Empire State para promover la nueva gira de 30 Seconds to Mars. pic.twitter.com/ebrx8x0e5p — UH Noticias (@UltimaHoraNo) November 10, 2023

Recordemos que Jared Leto no solo ha consolidado en el medio con una gran carrera en el mundo cinematográfico, sino que también triunfó en la música luego de ser el guitarrista de la banda Thirty seconds to Mars, la cual fue creada en el año 1998 en Los Ángeles. Sus mejores éxitos son The kill, From yesterday, This is war, entre otros.