La fábrica de Willy Wonka llega hasta CDMX: Te decimos dónde, cuándo y cómo vivir la experiencia

A unas cuantas semanas del estreno de Wonka, película que contará los orígenes del famoso personaje de Willy Wonka, llega a la Ciudad de México el Wonka’s Magical World, una experiencia culinaria inmersiva.

En este evento podrás ver algunos de los escenarios más icónicos de la cinta, mientras disfrutas de deliciosos platillos temáticos. Si te consideras fan de Charlie y la fábrica de chocolates, no te puedes perder esta exposición.

Este recorrido podrá disfrutarse a partir del 25 de noviembre hasta el 7 de enero del 2024, en el Hotel W México, ubicado en Campos Elíseos 252, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México.

En cuanto a los horarios, existen dos para el desayuno: 8 am a 10 am y 11:30 am a 1:30 pm. Así como dos para la cena: 3 pm a 5 pm y 6:30 a 8:30. Los precios de cada uno son de mil 200 para adultos y 800 para niños.

El boleto incluye un platillo del menú, acceso a la mesa de dulces y la fuente de chocolate, y un taller para crear tu propio chocolate Wonka. Puedes comprar tus accesos aquí.

Esta experiencia promete cautivar a todos los fans de la película / Redes sociales