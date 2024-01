NFL confirma el nombre de los cantantes que estarán en la previa y medio tiempo del Super Bowl LVIII

La NFL dio a conocer en sus cuentas de redes sociales la lista de los cantantes que se presentarán durante el Super Bowl LVIII, el cual se celebrará el próximo domingo 11 de febrero en el Allegan Stadium de Las Vegas.

Los organizadores tienen preparado un gran show desde la previa del partidos, pues está considerado Post Malone, Reba McEntire y Andra Day serán los encargados de prender los motores para los aficionados,

Super Bowl LVIII / Instagram

¿Qué interpretará cada artista?

Además, NFL confirmó que McEntire, quien fue leyenda y miembro del salón de la fama de la música country, entonará el himno nacional estadounidense.

Por su parte, Post Malone interpretará America the beautiful, mientras que Indra Day, Lift every voice and sing.

¿Quién estará en el medio tiempo del Super Bowl LVIII?

Recordemos que desde el mes de septiembre del año pasado, la liga presentó Usher, quien será el encargado de prender el medio tiempo de Super Bowl LVIII.

Super Bowl LVIII / Instagram

¿Cuándo es el Super Bowl LVIII?

El partido se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada y el horario es a las 17:30 hora Ciudad de México. El partido lo podrás disfrutar por los canales: ESPN, Fox Sports, Canal 5 (Televisa) y Canal 7 (TV Azteca).

