Tu belleza, tu cuidado y tu casa merecen lo mejor: Dax, la nueva experiencia de Grupo Sanborns

DAX es la reciente creación de Grupo Sanborns, una cadena de tiendas departamentales diseñada para quienes buscan una experiencia diferente de compra moderna, práctica y actual, con enfoque en las categorías que más inspiran el estilo de vida de hoy: belleza, cuidado personal, hogar y lifestyle.

Lejos de reemplazar a Sanborns, DAX amplía la visión del grupo, apostando por un formato más contemporáneo y especializado que se adapta a las necesidades del consumidor actual.

Cuidado personal y belleza en DAX / Adobe stock

¿Dónde ver el catálogo completo de productos de DAX y dónde están las tiendas?

A través del sitio web oficial de DAX puedes explorar su catálogo completo, comprar en línea con envíos a todo México, y elegir entre diversas formas de pago. Además, en el portal puedes consultar la lista actualizada de todas las sucursales de DAX, ubicadas estratégicamente en los principales centros comerciales del valle de México como: Las Antenas, Plaza Carso, Parque Tepeyac, Encuentro Fortuna, Plaza Universidad, Santa Fe, Cd. Jardín, Tlalnepantla Fashion Mall, Plaza Ecatepec, Las Américas, entre otras.

DAX llega para transformar la manera de comprar, con una propuesta moderna, funcional y pensada para ti.

¿Qué marcas venden en DAX?

En DAX encontrarás productos de las marcas más reconocidas del mercado en el mundo de la belleza y el cuidado personal:

Como productos de maquillaje de las marcas L’Oréal Paris, Maybelline, NYX, Beauty Creations, Revlon, Almay, Yuya, Essence y Cicatricure.

En cuidado facial y corporal productos de CeraVe, Eucerin, La Roche-Posay, Neutrogena, Teatrical, Vichy y Nivea.

En los departamentos de capilar, barbería y fragancias productos de las marcas Elvive, Pantene, Dove, entre otras.

Además de una selección especial de productos para el hogar, artículos de spa, equipaje y decoraciones de temporada, todo lo necesario para que vivas una experiencia única.

Belleza y cuidado personal en DAX / Adobe stock

Salones de belleza en DAX, ¡exclusivo Beauty Salon!

Y eso no es todo, en algunas tiendas DAX, la experiencia va más allá, aquí, la belleza no solo se elige, se vive. Con su exclusivo Beauty Salon, donde los clientes pueden disfrutar de servicios profesionales de estética y cuidado personal pensados para realzar su estilo y bienestar. Desde la aplicación y retoque de tintes hasta luces, alaciado, depilación, cortes, peinados y aplicación de pestañas postizas, cada servicio está pensado para ofrecer una experiencia integral de belleza, que combine los mejores productos con servicios personalizados, creando un espacio donde el cuidado personal se transforma en un verdadero ritual.

Diseñado para jóvenes y adultos contemporáneos, DAX es el nuevo hotspot para los beauty lovers, un lugar donde las tendencias cobran vida y en cada rincón se respira autenticidad. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para reflejar tu personalidad y disfrutar de lo que te apasiona.

DAX no es solo un lugar para comprar: es un punto de encuentro para quienes viven, sienten y crean su propio estilo.