Yuridia anuncia gira Pa’ Luego Es Tarde 2024: fechas, ciudades, precios y todo sobre sus conciertos

Yuridia regresa a los escenarios luego de convertirse en madre por segunda ocasión en julio pasado. Su regreso es uno de los más esperados por el público. La cantante de “Amigos no por favor” visitará varios puntos de la República Mexicana. Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde se presentará Yuridia en México?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yuridia dio a conocer el calendario de los conciertos que dará en México, los cuales inciarán en febrero del 2024 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Aquí te dejamos todas las fechas:

¿Cuándo es la preventa de boletos?

La preventa Citibanamex será el 22 de noviembre a las 11: 00 AM. Si no tienes la posibilidad de tener acceso a la preventa, no te preocupes que la venta general será el 23 de noviembre a las 11:00 AM.

Es importante mencionar que para las fechas en Ciudad de México y Guadalajara, la venta de boletos se llevará a cabo, a través del sitio web de Ticketmaster. El resto de las fechas y localidades se venderán en el sitio Eticket.

¿Y los precios?

Para las fechas en la CDMX tienen un costo que va de los 300 a 2 mil 400 pesos por boleto más cargos.

Hasta el momento la talentosa cantante no ha revelado la fecha en la que lanzará su próximo disco el cual contiene su más reciente sencillo “Llévate” que grabó a dúo con la agrupación “Los dos carnales”.

