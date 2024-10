VIDEO:JNS revelan los malos tratos que sufrieron por parte de los padres de Paty Sirvent

El grupo JNS, antes conocido como Jeans, surgió en los años 90 y rápidamente alcanzó gran popularidad en el mundo del pop latino. Sin embargo, las exintegrantes del grupo han revelado que, tras el éxito, se escondían momentos complicados.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Regina Murguía, una de las exintegrantes, compartió una experiencia difícil que vivió durante su tiempo en el grupo, cuando apenas era una adolescente. Murguía contó que la mamá de Paty Sirvent, una de las fundadoras de JNS, la criticaba duramente por su físico. Este episodio ocurrió cuando tenía tan solo 13 años, durante una presentación en el canal Telehit.

Regina recordó uno de los momentos más duros: “A mí sí me causó un tema con mi peso y con mi físico horrible”. Según la cantante, la mamá de Paty la llevó al camerino y le hizo comentarios negativos sobre su cuerpo, señalando específicamente su panza y sus piernas. “Me dijo: ‘Nena, estás gor…’. Me tomó fotos y me señalaba”, relató Regina, confesando que esos comentarios afectaron su autoestima profundamente en una etapa donde no contaba con la madurez emocional para lidiar con esas críticas.