Campeón de artes marciales que golpeó a un delivery por llegar tarde y con la pizza fría, quedó detenido

Un hombre le propinó una golpiza a un repartidor de 23 años luego de que este último se retrasara en la entrega de un pedido.



La agresión fue grabada por un vecino y, tras el hecho, la Justicia emitió una orden de detención contra el atacante.

Según consignó Misiones Online, el hombre involucrado fue identificado como Santiago Pissani, un empresario de la provincia de Misiones. El violento episodio tuvo lugar sobre la calle Barrufaldi de la capital provincial, minutos antes de la medianoche del martes.

De acuerdo con el relato del delivery, identificado como Sebastián Osvaldo, Pissani solicitó dos pizzas a domicilio a través de un aplicación móvil.

Una vez que Osvaldo arribó a la casa del empresario, el hombre de 55 años se negó a pagar por una de las dos pizzas ya que el joven habría realizado la entrega con una hora de demora. En ese momento, el trabajador decidió no ceder ante las intimidaciones del empresario, pero este último comenzó a agredirlo.

“Le pedí llevarle la pizza de nuevo, porque si no me iban a pagar, pero el no estaba de acuerdo. Por eso decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y me iba a reventar”, rememoró el joven en diálogo con La Voz de Misiones

La victima en redes presumió sus heridas tras la paliza / YouTube: @A24.com

Pissani le habría quitado el casco violentamente, lesionándose el cuello con la correa del mismo. Luego, lo bajó de la moto y se le tiró encima, tal como muestran las imágenes. Finalmente, le propinó golpes de puño en la cara, que resultaron en lesiones en un ojo y el pómulo izquierdo.

Cuando la víctima pudo liberarse del agresor y escapar, vio como a Pissani se la caía un cuch... -horas más tarde sería incautado por la Policía- que no llegó a usar contra él. Junto a ello, el hombre le habría proferido amenazas de muerte antes de que lograra escapar: “Me llegas a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar”.