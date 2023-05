Hombre lanza un perrito a cazo de carnitas y huye; causa indignación en redes

El hombre responsable de aventar al perrito habría estado alcoholizado.

El pasado 28 de mayo se dio a conocer el caso de un hombre que aparentemente en estado inconveniente lanzó repentinamente a un perro en situación de calle a un cazo de carnitas, con aceite hirviendo, para luego darse a la fuga en un volkswagen blanco, motivo por el que las autoridades ya investigan la situación para dar con el hombre.

De acuerdo con los informes policiales, todo ocurrió en una carnicería ubicada en la calle Benito Juárez, San Pablo Tecalco, Tecámac, estado de México, en donde un hombre presuntamente molesto y alcoholizado comenzó a discutir con el dueño de la carnicería e incluso lo habría amenazado con un cuchillo.

El sujeto que aventó al perrito al aceite hirviendo también agredió a un locatario / Twitter: @rbarriosfuentes

Presuntamente el agresor no identificado se encontraba armado con un arma de fuego, la cual habría optado por no usar para amedrentar al dueño del local, a quien con un cuchillo en el cuello le pidió cerrar su negocio y que no regresara. Posteriormente se salió del negocio y continuó gritando.

Acto seguido, el hombre vio al perro callejero y lo lanzó al cazo de un negociocontiguo, para después huir en un rumbo desconocido en un vehículo blanco. Para suerte de la justicia, todo quedó grabado en una cámara de vigilancia que fue difundida en redes sociales, causando indignación.

Los vecinos del lugar pidieron apoyo para identificar al agresor del locatario y del perrito / Twitter: @rbarriosfuentes

Aunque el perrito habría salido vivo del cazo, pues el empleado se apresuró a sacarlo y darle los primeros auxilios, el can perdió la vida debido a la severidad de las quemaduras. Los vecinos del establecimiento pidieron apoyo para identificar al agresor.

“Estamos sumamente indignados y ya estamos tomado acciones legales. Necesitamos de la máxima difusión para poder identificar a este infeliz y que pague su crimen”, mencionaron los vecinos en redes sociales para dar con el agresor del locatario y del perrito.

Imágenes sensibles

🔴 DESALMADO LANZA A UN PERRITO EN ACEITE HIRVIENDO



Un sujeto lanzó a un perro dentro de un cazo de aceite hirviendo, afuera de un local del municipio de Tecámac, Estado de México. El perrito lamentablemente murió. pic.twitter.com/1oRHmRJFLE — Sivar News (@SivarNewsSV) May 29, 2023

