Joven acusa a sus padres de concebirla sin su autorización; no sabía lo que implicaba existir

La influencer Kass Theaz reaccionó a las críticas y aseguró que la demanda a sus padres se trató de una broma.

En los últimos años, el debate sobre tener hijos o no, se ha vuelto más intenso, motivo por el cual una joven compartió un polémico veo en redes sociales, el cual rápidamente le dio la vuelta al mundo y dividió comentarios, pues la joven aseguró que planeaba demandar a sus padres por haberla concebido sin su autorización previa.

De acuerdo con varios videos de la influencer Kass Theaz, ella considera que cuando nació no era consciente de que tenía que crecer y trabajar gran parte de su vida en busca d e mantenerse a sí misma, algo que ahora la conflictuaba.

La joven Kass Theaz alegó que sus padres tuvieron que contactarla con un médium antes de nacer / TikTok: @isatandstared

“Demandé a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes a concebirme y mi madre que me crió, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no permití eso”, mencionó.

Aunque eso no fue todo, pues además de continuar su queja, aprovechó para hacer una petición a las personas que piensan ser padres más adelante, alegando que todo deberían pedirle permiso a sus nonatos fetos para tenerlos, de modo que tenían que contactarla con un médium y preguntarle antes de traerla al mundo.

Te puede interesar: Viral: Perro guía recibe diploma universitario por haber acompañado a su dueña a clases

“Ellos no intentaron contactarme de ninguna forma antes de que yo naciera, para ver si realmente yo quería estar aquí. Es como poco ético tener niños antes (de forma consciente), pero es diferente cuando tú adoptas porque no es mi culpa que ellos estén aquí. Solo estoy intentando ser una buena persona y ayudarlos”, agregó la influencer.

“¿Ganaste? Tengo algunos padres a los que me gustaría demandar”, “sí, también traté de contactar al mío, pero las líneas estaban caídas”, “¿Puede ella explicarnos cómo van a dar su permiso para ser concebidos? ¿Se enteró de la ley contra el aborto?”, “tus hijos también te demandarán por no preguntarles primero”, son algunas de las reacciones en redes.

Si bien, la creadora de contenido se dejó ver seria en todo momento, cuando hizo el video donde habló de la demanda a sus padres, terminó por responder a los usuarios que la criticaron en redes sociales y la tacharon de ser malagradecida, y explicó que su cuenta de TikTok la creó para ironizar y ser sarcástica con el humor.

“Pensé que era obvio que estaba bromeando. Sin embargo, lo encuentro gracioso. La gente se altera por cualquier cosa. Muestra lo poco que investiga la gente antes de reaccionar”, dijo la joven.

Kass Theaz explicó que todo se trató de una broma / TikTok: @isatandstared

No te pierdas: Madre llora porque policías mataron a su hijo ratero en un asalto: “¡mi bebé!”