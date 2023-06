Jóvenes pagan miles de pesos en un cantarito gigante y explota antes de que lo prueben

Los jóvenes invirtieron más de cinco mil pesos en el cantarito, pero las cosas no salieron como esperaban

Si bien, los cantaritos gigantes se han vuelto uno de los atractivos de Tequila, Jalisco, un joven se hizo viral en redes sociales al compartir cómo es que una de estas preparaciones de 35 litros explota en su propia cara si quiera antes de poder probar un sorbo del mismo.

El cántaro gigante tenía 35 litros de capacidad y un costo de cinco mil 500 pesos / TikTok: @leonrixo

Recientemente TikTok se inundó de comentarios de sorpresa al ver el video del usuario leonrixo, quien compartió la desgracia que le pasó a él y sus amigos cuando fueron a Guadalajara, donde su intención era pasarla bien con un cantarito jumbo.

Más allá de lo excesivo que pudiera ser el costo de la bebida, cuyo valor es de 5 mil 500 pesos, el usuario compartió que sin siquiera terminar de preparar su bebida, el cántaro de barro explotó, y desparramó el líquido el hielo por toda la barra.

Este es el momento exacto de la desgracias, cuando el cantarito se rompió / TikTok: @leonrixo

El video se corta justo después de que explota el cántaro, por lo que muchos internautas se quedaron con más dudas que respuestas, algo que le hicieron saber al creador, quien tuvo que subir varios videos más explicando lo que pasó e incluso su historia fue comparada con las de Martha Higareda.

De acuerdo con el joven que subió el video, tuvo que cortar la grabación debido a que con la explosión del cántaro, el líquido le cayó en el teléfono y el barro hizo que explotaran teléfonos e hizo que “una chava perdiera un brazo y otra una pierna”, pero al final les prepararon un cantarito nuevo.

“Todo mundo sabemos que llega a pasar eso cuando uno no cura el barro”, “El cántaro tenía un defecto, en el borde justo al centro del otro lado de la toma se alcanza a ver como una cejita”, “Muy fácil el barro de ese cantarito NO estaba “curado” y por ello se quebró”, “Hay no, yo si hubiera llorado”, fueron algunos de los comentarios en redes.

El usuario que subió el video reveló que no les cobraron el cántaro que se rompió y les prepararon uno nuevo / TikTok: @leonrixo

