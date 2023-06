Lady Tepito agrede a familiares de Lesly Martínez, víctima de feminicidio: “ni la ver** van a aguantar”

El pasado 30 de abril, Lesly Martínez fue reportada como desaparecida.

La mañana del jueves 8 de junio, los familiares y amigos de Lesly Martínez, una víctima más de feminicidio, se dieron a la tarea de exigir justicia a fuera de las oficinas de la Fiscalía General de la Justicia.

Al encontrarse manifestando, una mujer en traje llegó en la espera de que abrieran la Fiscalía y presumió ser una trabajadora más del sitio que se encontraba molesta por el cúmulo de gente.

Y es que señaló que ellos la veían mal, por lo que procedió a amenazarlos con su gente de Tepito:

"Órale, no más se me quede viendo muy ve***, porque no sabe ni qué pedo conmigo. Ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la ve*** van a aguantar”, comentó.

Incluso les comentó que entendía las cosas, pero que ella como mujer no se pondría a hacer manifestaciones de ese tipo.

Posteriormente, se acercó a alguien quien aparentemente era la persona asignada para abrir el sitio: “rápido lic. porque al chile esto va a detonar a la ve***".

El pasado 30 de abril, Lesly Martínez fue reportada como desaparecida. / Twitter:@fiscaliageneraldelajusticia

Aunado a ello, ella saca de su bolsa un bote de lo que aparentemente es un gas lacrimógeno y les recuerda a los manifestantes que ella labora en ese lugar:

“Yo trabajo aquí. Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”, expresó.

Los manifestantes no podían creer que una persona que laboraba en ese lugar pensara de ese modo, por lo que se dieron a la tarea de capturar el momento y difundirlo en redes.

La Fiscalía General de Justicia se deslindó de la agresión verbal

Como era de esperar, la FGJ alzó la voz por medio de redes y aseguró no tener ningún vínculo con dicha mujer, pese a que ella aseguró que trabajaba en dicho lugar:

“Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forma parte de la plantilla laboral de la Fiscalía CDMX. Se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria”, informaron en redes.

La Fiscalía negó que Lady Tepito se encuentre en la lista de trabajadores. / Twitter:@fiscaliageneraldelajusticia

¿Qué le pasó a Lesly Martínez?

El pasado 30 de abril, Lesly Martínez fue reportada como desaparecida y gracias a una investigación que realizó la propia familia el caso pudo avanzar.

Y es que recolectaron videos en donde se ve que Alejandro Alberto ‘N’, su exnovio fue la última persona con la que fue captada, se sabía que el joven era una persona violenta, por lo que se emitió una ficha de búsqueda.

A la fecha la Fiscalía no ha logrado detener al presunto culpable del feminicidio. / Twitter:@fiscaliageneraldelajusticia

Luego de unos días salió a la luz que el sospechoso le confesó a su madre que efectivamente la había asesinado y enterrado en la zona de Parres, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

Te podría interesar: En Reforma 222, joven se quita la vida al lanzarse de un hotel: “nadie hizo nada”, reclaman testigos

Pese a que el cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de mayo, el presunto homicida no ha sido detenido, por lo que la familia no para de pedir justicia.