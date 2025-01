Fofo y su pasado violento: revelan que mandaba a sus guaruras a golpear personas

El caso de Rodolfo N, también conocido como Fofo sigue generando reacciones en redes sociales y medios de comunicación. El influencer, conocido por sus controversias, fue declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa tras agredir brutalmente a Edith N. Ahora, nuevas revelaciones sobre su pasado han salido a la luz, mostrando un historial de violencia que ha dejado indignada a la opinión pública.

Fofo afirma que su víctima se defendió / Redes sociales

Historial de violencia por parte de Rodolfo N

En un video recopilatorio difundido recientemente en el canal de YouTube de Eva de Metal, se presentan fragmentos de entrevistas donde Rodolfo N, actualmente de 27 años, admite haber cometido diversas agresiones en el pasado. En una de estas declaraciones, el propio influencer reconoce que ha ordenado a sus guaruras golpear personas y que ha estado involucrado en hechos aún más graves.

“Sí han pasado. No puedo contar muchas cosas, pero han pasado cosas hasta más fuertes, donde se tiene que quebrar a un güey o cosas así”, declaró Márquez en una entrevista previa a su detención.

Estas declaraciones han causado gran indignación, especialmente porque sugieren que la agresión contra Edith N no fue un caso aislado, sino parte de un comportamiento reiterado de violencia y abuso de poder.

La condena que enfrentará Rodolfo N de 17 años 6 meses de prisión por ser declarado culpable de tentativa de feminicidio.

El pasado 24 de enero de 2025, un tribunal lo encontró culpable de tentativa de feminicidio, un delito que ocurrió en un estacionamiento en febrero del año pasado. Este miércoles, le dictaron sentencia de 17 años 6 meses, de prisión por ser declarado culpable de tentativa de feminicidio.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Usuarios de plataformas como X, Instagram y TikTok han expresado su indignación y exigen que se haga justicia en este caso. Muchos han recordado las veces en las que Rodolfo N se jactaba de su dinero y poder, presumiendo que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias.

En un clip de hace años, se jactaba de ser muy poderoso y hasta presumió de tener muchas mujeres dispuestas a estar con él:

“Yo la rompí. Yo me fui del otro lado. Ustedes nunca lo lograron. Gano más que sus papás y pues bueno, tengo se... mínimo tres veces a la semana, probablemente esté teniendo se... con tu novia y tú ni en cuenta. A mí me tocó romperla. Me tocó ser una estrella”, expresó Fofo.

“Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea neta, soy dios. Conmigo nadie se puede comparar. No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven y gano más que sus papás. Soy aparte poderoso. Soy intocable.”

Fofo

