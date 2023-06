Martes 13: Qué no hacer en este día y por qué se considera de “mala suerte”

Más que evitar la “mala suerte”, se recomienda realizar rituales de purificación para atraer la “buena suerte”.

Es de conocimiento popular que el martes 13 es considerado un día de “mala suerte”. El origen de esta superstición está asociado con la religión y algunas mitologías antiguas, cuyas ideas han trascendido hasta nuestros días.

Según el cristianismo, el número “13” está relacionado con ‘La Última Cena’, en la cual, son doce apóstoles y Jesús sería el integrante número 13, quien fue crucificado un día 13, mientras que, en el Libro del Apocalipsis, el Anticristo aparece en el capítulo 13.

Para los romanos, el martes está asociado a “Marte”, el dios de la guerra, el cual auguraba caos y destrucción. Se cree que el martes 13 sería la fusión entre la cultura romana y el cristianismo. Mientras que, para los nórdicos el 13 se asocia con el dios “Loki”, el cual, también representa caos y traición.

En el Antiguo Testamento, el Anticristo aparece en el capítulo 13 y el martes 13 está asociado a ‘La Última Cena’. / Pixabay

Qué no hacer y qué sí hacer en martes 13

Como es sabido, los refranes difunden cierta “sabiduría popular” y un dicho muy común es, “martes 13, ni te cases, ni te embarques”. En ese sentido, habría determinadas actividades que es recomendable no realizar, según creencias religiosas, mitos y supersticiones.

Se recomienda no romper un espejo en este día. / Pixabay

Dado que se asocia este día con “caos”, no se recomienda iniciar algún tipo de emprendimiento ni tomar decisiones importantes. Se agregan a estas, otras sugerencias a evitar en martes 13:

Evita viajar, no empezar el día pisando con el pie izquierdo, no casarse, no empezar un trabajo, no iniciar un emprendimiento, no tomar un barco, no iniciar una carrera universitaria, evitar abrir un negocio, no romper un espejo y evitar tener la billetera vacía.

Se recomienda no cargar con una billetera vacía en este día. / Pixabay

Asimismo, más que enfocarse en alejar la “mala suerte”, se recomienda realizar algunos rituales de purificación para que las personas se centren en atraer la “buena suerte”. En ese sentido, se sugiere purificar la casa o el negocio con palo santo; tomar un baño con manzanilla; deshacerse de objetos o ropa que no se necesiten o estén en mal estado; mantener los espacios ordenados para evitar el caos y cargar algún amuleto protector.