Video: Destrozan a mujer por perrear en plena fiesta infantil de su hija; ella se defiende

Usuarios le dijeron de todo a la mujer, pues aseguraron que es una “vergüenza” como madre.

En redes sociales, una madre brasileña “común y corriente” se volvió viral, luego de que perreó “hasta el piso” en la fiesta infantil de su hija, con temática de ‘Minnie Mouse’.

En el clip se puede ver cómo comienza la música y rápidamente la mujer procedió a bailar frente a todos sus invitados y su hija, quien presenció el incómodo momento.

Pese a que todos ovacionaron a la mujer, incluso, la botarga de ‘Minie’ siguió el distinguido baile de la anfitriona, usuarios no perdonaron y rápidamente volvieron objeto de críticas a la madre de la niña y hasta Maryfer Centeno, especialista en lenguaje corporal, se quedó boquiabierta con el video.

La menor presenció el polémico momento. / Twitter: @EsdeProfugos

“Quería llamar la atención”, “Está cañón”, “No puedo creer que haya madres así”, “Que gran falta de respeto”, “Ya imagino su profesión, para hacer ese baile”, “No sé quién está peor, quien graba, quien aplaude o el mimo papá”, “La Minnie no sabía qué hacer, inconscientemente hizo el ademán de vamo´a calmarno´”, “Que mal están los valores de algunas persona”, fueron algunas reacciones.

Usuarios volvieron objeto de criticas a la madre de la niña / Twitter: @EsdeProfugos

Pero eso no fue todo, ya que algunos consideraron que no fue tanto el baile de la persona, sino su vestimenta, pues internautas destacaron que el vestido no fue lo suficientemente “apropiado” para la ocasión.

Mujer perrea en plena fiesta infantil de su hija:

Lo anterior debido a que la joven portaba un vestido con el cual se le notaba “hasta lo que no”, por lo que usuarios consideraron que no era un atuendo que una madre usaría en la fiesta de su pequeña hija.

“Oigan, pero dejen el baile, el vestido, mam*n”, “No sé qué está peor si ella o el vestido”, “Pero el vestido de la doña, yo no entiendo a estos padres”, “El problema no fue el baile, fue el vestido”, “Todo empezó con la selección de vestido”, destacaron en redes.

Internautas reprobaron la vestimenta de la mujer brasileña. / Twitter: @EsdeProfugos

Tras la ola de críticas, la joven con nombre Josefina Pinheiro salió a defenderse, pues no consideró que haya hecho mal, dado que justificó su baile dejando claro que estaba “eufórica” y “feliz”, además que reprobó que la llamaran “mujer de la vida galante” solo por este video.