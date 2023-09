Famosas que le dicen “no” a los filtros y aman su cuerpo tal y como es

Aunque tenemos a las celebridades en un concepto de perfección, gracias a los atuendos y looks que muestran en cada alfombra roja y evento, la realidad es que todos son seres humanos que cuentan con imperfecciones.

Incluso a muchos de ellos los hemos conocido cuando eran más jóvenes y algunos se obsesionan con su imagen tratando de verse mejor a los 50 o más, que en sus mismos 20 o 30 años de edad.

No obstante, la edad y los propios cambios humanos hacen que algunas de las celebridades también muestren el ejemplo de que no son perfectos (aunque sí lo son) al dejarse ver sin maquillaje o sin filtros en sus redes sociales.

Demos un viaje por algunas de las fotografías con las que cinco celebridades nos han demostrado sus imperfecciones-perfectas en redes sociales.

1. Gwyneth Paltrow

La actriz compartió una selfie con cara lavada y pelo despeinado en su cumpleaños 44.

2. Tyra Banks

Compartió una imagen en la que dejó ver su rostro completamente al natural.

Tyra Banks sin filtros ni maquillaje / Instagram

3. Jennifer Garner

La actriz, exesposa de Ben Affleck ha sido una de las famosas que no le teme a mostrarse siempre como es con su belleza natural y hasta lo usa para generar un poco de humor entre sus seguidores.

Instagram

4. Sarah Michelle Gellar

La hermosa actriz demuestra no solo que los años no pasan por ella, sino también que posee una belleza natural y se ha conservado tan bien con rutinas de skincare que no necesita filtros para mostrarse en redes sociales.

Instagram

5. Selena Gomez

La cantante ha pasado por muchas situaciones de salud, pero no pierde la oportunidad de mostrar su rostro sin maquillaje pese a tener una línea de productos propia que justamente es de makeup.