¡Mis hijos volvieron a clases y no me di cuenta de esto! ¿Cómo fortalecer sus hábitos?

El regreso a clases no solo significa volver a la escuela. También es una oportunidad para recuperar rutinas y reforzar hábitos que pueden acompañar a tus hijos durante todo el año.

Después de las vacaciones, volver a los horarios escolares puede requerir un periodo de adaptación. Nuevas actividades, tareas y rutinas forman parte de esta etapa, pero también es un buen momento para prestar atención a esos pequeños hábitos que contribuyen a su bienestar, crecimiento y desarrollo.

Y aunque comprar útiles y uniformes suele estar entre las prioridades, hay algo más que no deberíamos dejar de lado: sus hábitos diarios.

Todo lo que debes saber del regreso a clases. / SiMiBaby

¿Qué debe tener un buen desayuno para volver a clases?

La alimentación es uno de los primeros aspectos que conviene considerar durante el regreso a clases.

Un desayuno equilibrado puede ayudar a proporcionar la energía necesaria para comenzar las actividades del día. Además, incluir frutas, verduras, cereales integrales y proteínas permite aportar diferentes nutrientes relacionados con el crecimiento y aprendizaje.

Por eso, retomar una alimentación variada también forma parte de volver a la rutina.

Importancia de una alimentación balanceada en el regreso a clases. / SiMiBaby

¡No olvides el agua! La hidratación también es importante

Durante la jornada escolar, los niños pueden pasar varias horas jugando, aprendiendo y realizando diferentes actividades. En medio de todo esto, pueden olvidar tomar suficiente agua.

Mantener una buena hidratación contribuye al adecuado funcionamiento del organismo y favorece el bienestar general.

Así que, además de preparar la mochila, también vale la pena recordarles que tomen agua varias veces durante el día.

Importancia de una buena hidratación en el regreso a clases / SiMiBaby

¿Y qué pasa con las horas de sueño?

El descanso es otro de los pilares importantes durante el regreso a clases.

Dormir las horas necesarias ayuda a que el cuerpo se recupere, favorece la concentración y participa en diferentes procesos relacionados con el crecimiento y desarrollo.

Si durante las vacaciones cambiaron sus horarios, acercándose el inicio de clases puede ser conveniente ajustar gradualmente la hora de dormir para facilitar la adaptación a la nueva rutina escolar.

Importancia de dormir bien en el regreso a clases. / SiMiBaby

¿Mi hijo necesita vitaminas o algún suplemento?

Esta es una pregunta que algunos padres pueden hacerse durante esta etapa de crecimiento.

Aunque una alimentación variada sigue siendo la principal fuente de vitaminas y minerales, existen situaciones en las que el médico puede recomendar apoyo nutricional complementario para cubrir requerimientos específicos.

Entre los nutrientes que participan en diferentes funciones del organismo se encuentran las vitaminas A, C y D.

La vitamina A participa en funciones relacionadas con la visión; la vitamina C interviene en diferentes procesos del organismo y la vitamina D participa en procesos relacionados con los huesos y dientes.

¿Tu hijo necesita vitaminas en el regreso a clases? / SiMiBaby

¡Pero ojo! Cada niño tiene necesidades diferentes

La edad, la alimentación y el estado de salud son algunos de los aspectos que deben considerarse. Por eso, cualquier decisión relacionada con el uso de suplementos debe realizarse bajo orientación médica.

El regreso a clases también es regreso a los buenos hábitos

Volver a la escuela es mucho más que preparar útiles, uniformes y mochilas.

También es una oportunidad para fortalecer hábitos que pueden acompañar a tus hijos durante todo el año: una alimentación equilibrada, buena hidratación, descanso adecuado, higiene y seguimiento de las recomendaciones del médico.

Pequeños cambios en la rutina pueden ayudar a que esta nueva etapa se viva con mayor bienestar.

Porque cuidar sus hábitos también es cuidar su crecimiento y desarrollo.

SíMiBaby te acompaña en cada etapa.

Encuentra más consejos de especialistas para tu cuidado y el de tu bebé en www.simibaby.com