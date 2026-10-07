¡Quería ser mamá y no sabía esto! ¿Por qué el ácido fólico es importante desde antes del embarazo?

Cuando una mujer decide ser mamá, es normal que empiece a prestar más atención a su alimentación, sus hábitos y su estilo de vida. Pero hay un nutriente que también merece especial atención incluso antes de que llegue el embarazo: el ácido fólico.

Esta vitamina del complejo B participa en diferentes funciones del organismo, especialmente en la formación de nuevas células. Durante las primeras semanas del embarazo, cuando comienzan a desarrollarse estructuras fundamentales para el crecimiento del bebé, tiene un papel importante.

La importancia de prepararse para ser mamá. / SiMiBaby

¡Y aquí está lo que muchas mujeres no saben!

Gran parte del desarrollo inicial del embarazo ocurre antes de que una mujer sepa que está embarazada.

Por eso, cuando se está planeando tener un bebé, los médicos recomiendan comenzar a consumir ácido fólico desde antes de la concepción y continuar durante las primeras etapas del embarazo, siempre siguiendo sus indicaciones.

Así que sí: prepararte para ser mamá también comienza antes de ver una prueba positiva.

¿En qué alimentos puedes encontrar ácido fólico?

El ácido fólico también está relacionado con la alimentación. Puede encontrarse de forma natural en alimentos como:

Verduras de hoja verde



Leguminosas



Cítricos



Cereales

Sin embargo, alcanzar las cantidades recomendadas únicamente a través de la alimentación puede resultar difícil.

Por esta razón, diversas guías médicas recomiendan el uso de suplementos de ácido fólico para mujeres que buscan embarazarse o que se encuentran en las primeras semanas del embarazo.

¿Ácido fólico solo o combinado con hierro?

El ácido fólico no es el único nutriente al que hay que prestar atención durante el embarazo.

A medida que avanza esta etapa, también aumentan las necesidades de otros nutrientes, como el hierro, un mineral que participa en la formación de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno a través de la sangre.

Conforme avanza el embarazo, se requieren mayores cantidades de hierro para apoyar el crecimiento del bebé.

Por eso, actualmente existen suplementos que contienen ácido fólico por separado y otros que lo combinan con hierro. De esta manera, el médico puede seleccionar la opción que considere más adecuada según las necesidades de cada mujer.

Importancia del consumo de ácido fólico / SiMiBaby

¡No todos necesitamos lo mismo!

Aunque los suplementos pueden ser un apoyo importante, es fundamental recordar que ninguno sustituye una alimentación equilibrada ni el seguimiento médico.

Las consultas regulares permiten identificar las necesidades nutricionales específicas de cada mujer y recibir las recomendaciones adecuadas durante esta etapa.

Prepararte para ser mamá comienza mucho antes

Planear un embarazo saludable no empieza únicamente cuando llega la prueba positiva.

Informarte, cuidar tus hábitos, prestar atención a tu alimentación y conocer la importancia del ácido fólico antes y durante el embarazo puede formar parte de los primeros cuidados para esta nueva etapa.

Porque cuando estás pensando en ser mamá, cuidarte también es una forma de comenzar a cuidar a tu bebé.

SíMiBaby te acompaña en cada etapa de tu embarazo.

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