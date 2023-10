Ana Bárbara hizo duetos con Majo Aguilar y Los Vásquez en el Auditorio Nacional

Gran concierto el que ofreció Ana Bárbara en el Auditorio Nacional hace unos días como parte de su gira Bandidos Tour. Para comenzar la intérprete apareció con un body natural con brillos de base y una chamarra de mezclilla y sombrero azul.

El show inició con gran energía con su éxito La trampa que hizo que todos los presentes se pusieran a bailar y darle una enorme ovación.

Continuaron otros temas como Todo lo aprendí de ti, Me asusta pero me gusta, No lloraré, aunque un gran momento se vivió cuando acompañada del Coro Gay interpretó su éxito Cómo me haces falta.

Ana Bárbara dio un gran concierto en el Auditorio Nacional / Cortesía Prensa Danna

“Estoy tan agradecida con todos ustedes que me llenan de tanto cariño. Me siento tan cobijada por ustedes”, mencionó la reina grupera al público presente.

Durante este show hizo dos duetos, el primero con el dúo chileno Los Vásquez con quienes cantó Quiero verte, y el segundo con Majo Aguilar con quien interpretó Nada de ti.

Ana Bárbara dio un gran concierto en el Auditorio Nacional / Cortesía Prensa Danna

Ana Bárbara también cantó con mariachi y no podían faltar sus éxitos Loca, Fruta prohibida, Qué poca y Bandido que fue con la que cerró esta noche espectacular de más de dos horas de show.