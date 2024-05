Aseguran que Lupillo Rivera fue el más votado de ‘La casa de los famosos’ ¿Por qué no ganó?

Hace unos cuantos días, finalizó la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Tras cuatro meses llenos de drama, romances y encontronazos, Maripily Rivera ganó el primer lugar y obtuvo el premio final de 200 mil dólares.

Por otra parte, Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En medio de las celebraciones, un periodista asegura que Telemundo habría “manipulado” la final para que la boricua resultara ganadora, pese a que, en realidad, Lupillo fue quien obtuvo más votos positivos por parte del público.

Maripily Rivera fue la gran ganadora de La casa de los famosos / Telemundo

¿Por qué Lupillo Rivera no ganó la competencia, pese a ser suúestamente el más votado?

Según lo reportado por el periodista Hugo Maldonado, una fuente muy cercana a la producción de Telemundo le contó que Lupillo Rivera fue “el verdadero ganador” del concurso, pues tuvo la mayoría de los votos del público.

Recordemos que, al principio del show, el cantante tuvo mucho apoyo por parte de los fans del programa. No obstante, con el paso del tiempo fue perdiendo seguidores por sus encontronazos con diversos integrantes, principalmente, por su conflicto con Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh.

Si bien estas controversias afectaron su popularidad, según el comunicólogo, el hermano de la fallecida Jenni Rivera conservó la suficiente popularidad para convertirse en el campeón del show.

Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por el periodista, la producción de Telemundo habría decidido darle el triunfo a la boricua debido al problema que Lupillo tuvo con Alfredo Adame durante sus primeras semanas en la casa.

“La razón por la que Telemundo no permitió que ganara Lupillo tiene que ver con aquel momento cuando tiene un problema con Alfredo Adame y lo 4m3n4z0. Al parecer, no vieron tan mal sus otras polémicas, como el hecho de que haya 4m3n4z4d0 a un participante al aire” Hugo Maldonado

De acuerdo con el experto en espectáculos, en Estados Unidos, país donde se transmitió el programa, se “toman mucho más enserio” este tipo de situaciones y la productora no quería “meterse en problemas”.

Lupillo Rivera con traje rosa / Telemundo

¿Cuál fue la polémica entre Alfredo y Lupillo?

En su momento, Alfredo y Lupillo tuvieron una discusión tan fuerte que estuvieron a punto de llegar a lo físico. Tras lo ocurrido, el cantante aseguró que el actor había ofendido a su madre y que, cuando saliera del show, “lo iba a buscar”.

“Las ofensas a mi madre no las perdono. Y la venganza es un plato frío. Si no me puedo v3ng4r aquí, en la casa, me voy a v3ng4r afuera, y eso lo digo públicamente. Eso apúntenlo allí, si ustedes quieren hacer un reporte a la policía para cuando pasé la v3ng4nz4 no batallen para buscar al culpable para que sepan que yo fui”, dijo Rivera en aquella ocasión.

Si bien se desconoce si Alfredo Adame procederá legalmente, pues Lupillo ya salió del reality, segun el periodista este conflicto le habría impedido llevarse los ansiados 200 mil dólares. ¿Será?

Condenable!! Lupillo amenaza de muerte a Alfredo Adame saliendo de la casa de los famosos #LCDLF4 pic.twitter.com/gi4xQcpYdr — Adictos Reality (@Cuartomorado) February 21, 2024