Belanova anuncia que estará en Tecate Emblema 2024. ¿Qué día tocará en el festival?

Belanova continúa dando sorpresas y es que la agrupación tuvo un gran regreso a los festivales. Hace unos días se presentó en el ‘Vive Latino’ y próximamente se presentará en el ‘Tecate Pa’l Norte’.

Debido a este éxito, a través de la cuenta oficial del ‘Tecate Emblema 2024', se anunció que la cantante Denisse Guerrero será parte de la tercera edición del festival que promete dos días llenos de música pop.

“¡¡¡OMG!!! Mi Tecate Emblema 2024 se pintará de rosa pastel con Belanova, obvio no podía faltar el electropop más cool que le dio ritmo a nuestras vidas”.

Belanova regresa a los escenario en el 2024 / Instagram

¿Cuándo estará Belanova en el ‘Tecate Emblema 2024'?

Belanova también compartió la noticia en sus redes sociales oficiales y reveló que se presentarán en el primer día del festival.

Esto quiere decir que la agrupación se presentará el próximo viernes 17 de mayo.

Hasta el momento, el festival no ha dado a conocer los horarios, por lo que se desconoce a qué hora se presentará Belanova, pero esta información se dará cuando el evento esté cerca de llevarse a cabo.

Instagram

¿Qué otros artistas se presentarán en el ‘Tecate Emblema 2024'?

En esta tercera edición podremos disfrutar de artistas nacionales e internacionales que prometen impresionar a todo el público mexicano.

El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes 17 y sábado 18 de mayo del 2024.

En el primer día podremos ver a artistas como: Sam Smith, Maneskin, Marshmello, Noah Cyrus, Paty Cantú, Esteman, Matisse, RIIZE, Alex Ponce, Monsieur Periné, Elena Rose, Nicole Zignago, Bu Cuaron, Ácido Pantera y Belanova.

Mientras que el sábado estarán: Calvin Harris, Christina Aguilera, Nelly Furtado, Nicki Nicole, Anitta, Aitana, Miranda!, Inna Empress Of, Gryffin, Sigrid, The Change, Lali, The Aces, Timo y Renzo Tipacti.

Cartel del Tecate Emblema 2024



¿Cuáles son los precios de los boletos?

General abonos:

Fase 1: $2,480 pesos mexicanos

Fase 2: $2,830 pesos mexicanos

Fase 3: $3,180 pesos mexicanos

Fase 4: $3,530 pesos mexicanos

General viernes y sábado (individuales):

Fase 1: $1,770 pesos mexicanos

Fase 2: $2,020 pesos mexicanos

Fase 3: $2,270 pesos mexicanos

Fase 4: $2,520 pesos mexicanos



Cabe señalar que estos precios son los oficiales del festival y no incluyen el cargo por servicios. Los boletos los puedes adquirir a través de la plataforma Ticketmaster.