Corona Capital 2023: Niall Horan, Blur y Thirty Seconds to Mars triunfan en la segunda noche del concierto

El Festival Corona Capital 2023 continuó con gran éxito en su segundo día de actividades y logró la asistencia de 82 mil 626 personas.

Durante toda la tarde desfilaron una gran cantidad de bandas y exponentes del rock, la música alternativa y algunos del pop que prendieron a todo el público, como lo fueron: Kasabian, Parcels y Kim Petras.

Una de las estrellas que más congregó gente durante su actuación fue el exintegrante de One direction, Niall Horan, quien por una hora deleitó al público con sus éxitos como: This town, Story of my life, Cross your mind, Save my life y Slow hands, entre otras.

Otra de las grandes actuaciones vino con la presencia del grupo The black keys, quienes tocaron clásicos como: I got mine y Gold on the ceiling, entre otras. A la vez, manifestaron sentirse felices de estar en México.

Corona Capital / Alejandro Isunza

Quien definitivamente prendió y puso a bailar a todos los asistentes fue Thirty seconds to Mars, ya que su vocalista, el también actor, Jared Leto, derrochó una gran energía en el escenario.

Además, hubo un gran despliegue de luces y pirotecnia. Incluso, la banda inició con el tema Walk on water. Fue todo un espectáculo, ya que estaba montado en la punta de una estructura y se lanzó a la tarima de un salto.

Una de las actrices que vimos en esta segunda jornada fue Natalia Alcocer, quien iba con su novio Michael, a quien le celebró su cumpleaños. Nos manifestaron su emoción por estar presente en este gran evento.

corona capital / Alejandro Isunza

Para cerrar la noche, apareció Blur quien interpretó sus clásicos temas, así como las canciones de su nuevo disco, The ballad of darren.

Hoy será el último día de este gran festival, el cual ha sido todo un éxito, con lo que Ocesa vuelve a demostrar su fortaleza en la gran organización junto con el equipo de Prensa, entre quienes se encuentran Rafael Salinas, quien ha hecho, como de costumbre, un extraordinario trabajo.

corona capital / Alejandro Isunza

Hoy se presentan famosas estrellas de la música como Pet shop boys, The cure, The chemical brothers y Major lazer, entre otros.