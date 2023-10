Daniel Giménez Cacho dirige la obra El hijo de put... del sombrero, muy pronto en el Foro Shakespeare

Daniel Giménez Cacho, además de ser uno de los actores más reconocidos de México que ha trascendido fronteras también ha incursionado en la dirección y ahora lo hace en la obra El hijo de put... del sombrero, puesta en escena que se estrenará el próximo el 3 de noviembre, en el Foro Shakespeare.

El texto de esta obra fue escrito originalmente por el estadounidense Stephen Adly Guirguis. En esta historia un sombrero desencadena sospechas y conflictos entre un exadicto en libertad condicional, su inestable amor de la infancia y su aparente compañero de desintoxicación.

Liliana Carpio

Esta obra tendrá una corta temporada, dado que estará en foro hasta el 7 de enero de 2024. En ella participan Francisco Rubio, Rodrigo Virago, Ximena González Rubio, Lucio Giménez Cacho Goded, Lakshmi Picazo y Luis Vegas.

Sobre esta puesta, Daniel Giménez Cacho comentó: “Llegó conmigo Francisco Rubio con los derechos de la obra, la propuesta de los actores. Esta obra hablaba de migrantes puertorriqueños en Nueva York, pero nosotros la hemos adaptado de manera que no se sepa de dónde es, apelar a lo humano sin importar de dónde vienen, podría ser México, el extranjero. La obra trata de lo que para mí es lo más sagrado que hay en la vida, que es el amor, la lealtad, la amistad, pero el autor decidió hablar de ello a través de la falta de eso”.

Sorprendió al revelar que habrá desnudos en esta adaptación: “Solo se desnudan los hombres y yo creo que en el contexto que vivimos de hegemonía machista, heteropatriarcal y anexas está muy bien, y tiene un sentido. Ya lo verán en la puesta”

Por su parte, Francisco Rubio señaló: “Este viaje nació hace ocho años, en Los Ángeles, cuando en un taller se montaron un par de escenas de esta obra y a mí me movió el alma y me conmovió profundamente, me reflejé ahí y pensé que eso debía llevarlo a México”.