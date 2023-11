Día de Stranger things: ¿Por qué y cuándo se celebra el día de la icónica serie de Netflix?

¡El día de Stranger things está a la vuelta de la esquina!

La famosa serie se Netflix reunirá a todos sus fanáticos el próximo 6 de noviembre para conocer un poco más de lo que pasará en la siguiente y última temporada que los tiene cautivados.

Seguro te preguntarás por qué se celebra el también conocido Stranger things day. Aquí te lo contamos.

¿Por qué se celebra el día de Stranger things cada 6 de noviembre?

La exitosa serie de Netflix decidió bautizar cada 6 de noviembre como el día de Stranger things, dado que fue la fecha en que Will Byers desapareció inesperadamente del pueblo de Hawkins, Indiana, en 1983.

Lo anterior desencadenó toda la historia en la que Once, una niña con superpoderes, aparece en Hawkins, para así ayudar a los amigos de Will a encontrarlo.

Además, Once y Mike se conocen y se convierten en la icónica pareja de la serie. No obstante, ella no recordó que dejó abierta la puerta del otro mundo, la cual le daría problemas al pueblo.

Por ello, Netflix decidió convertir esta fecha en especial, para que todos los fanáticos puedan compartir su pasión por Stranger things.

Eso no es todo, puesto que este día coincide con el Netflix Geeked Week 2023, evento que realiza la plataforma para anunciar las novedades que llegarán al streaming.

¿Qué sorpresas traerá el Stranger things day?

A través de las redes sociales oficiales de la serie se anunció que esté próximo Stranger things day vendrá cargado de grandes sorpresas y anuncios importantes de lo que podría pasar en la siguiente temporada.

Será hasta ese día que los fieles seguidores de Stranger things podrán conocer un poco de lo que le deparará el destino a Hawkins, por lo que estarán más que ansiosos.

Si eres fan de Stranger things, ¡no te puedes perder de nada este próximo 6 de noviembre!