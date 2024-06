´El padre´ celebró sus 100 exitosas representaciones con personalidades de lujo

Alejandro Gou, Guillermo Wiechers y Óscar Uriel se anotaron otro 10 en su carrera como productores teatrales con la obra ´El padre´ que debutó en noviembre del año pasado y la tarde de este domingo pasado cumplió 100 exitosas representaciones en el teatro Fernando Soler.

100 REPRESENTACIONES DE LA OBRA EL PADRE CON LUIS DE TAVIRA TEATRO, FERNANDO SOLER PADRINOS CARMEN ARISTEGUI; DANIEL JIMENEZ CACHO; MARINA DE TAVIRA / LUIS PEREZ / TVNotas

Para tal festejo decidieron hacer una función especial con todo el elenco en escena, o sea que si dos actores o actrices alternaban un personaje, en esta función ambos o ambas estuvieron en el escenario, como fue el caso de Fernanda Castillo y Nailea Norvind.

Su protagonista, el primer actor, Luis de Tavira se llevó una ovación de todo el público presente. Sus productores anunciaron que ya sólo le queda un fin de semana a esta obra, y contaron con tres padrinos de lujo para la develación de placa: Daniel Giménez Cacho, Carmen Aristegui y Marina de Tavira.

Al respecto Daniel Giménez Cacho comentó: “La obra me tocó mucho. Todo el tiempo estuve reflexionando de qué voy a hacer cuando yo esté en esa situación, si vale la pena seguir viviendo o por qué la hija no le ayuda a ya irse. Me la pasé entre la lágrima y el análisis”.

Mientras que Carmen Aristegui señaló muy conmovida: “Yo vi esta obra por primera vez semanas antes de que muriera mi padre y tengo una hipersensibilidad. Esta obra y el elenco nos llevan a unas circunstancias que hemos vivido o viviremos, y sólo le puedo decir a todos los actores que gracias por tocar nuestras fibras”.

Marina de Tavira también se encontraba al borde de las lágrimas y le dijo a Luis de Tavira: “Has dado una gran pedagogía a varios actores y actrices que has formado. Es inspirador lo que nos brindas. Esta obra es un viaje sobrecogedor y crean una aventura inolvidable”.

¿Dónde ver la obra de teatro ‘El teatro?

‘El padre’ está en el teatro Fernando Soler y la temporada concluye este 23 de junio con una función a las 18:00 horas. Los precios de los boletos van desde $928 hasta $1,440 y pueden comprarse en Ticketmaster y en taquilla.

