‘El proyecto de la bruja de Blair’ regresa con nueva película ¡El elenco original se opone!

Han transcurrido 25 años desde el estreno de “The Blair witch project” (El proyecto de la bruja de Blair) en la pantalla grande. La cinta logró convertirse rápidamente en un fenómeno cultural y en una de las películas más exitosas de la historia.

En respuesta al predominio actual de remakes y secuelas, se ha anunciado que esta película emblemática será reinventada con el objetivo de atraer la atención de las nuevas generaciones.

El productor de cine de terror Jason Blum está trabajando en una nueva versión

El productor de cine de terror Jason Blum lidera este emocionante proyecto para Lionsgate. Durante el evento CinemaCon, Adam Fogelson, presidente de cine de Lionsgate, en colaboración con Blum, reveló los planes para esta nueva película que busca reintroducir el clásico del horror a una audiencia contemporánea. Blum, reconocido por su enfoque innovador en el cine de terror de bajo presupuesto, se erige como el candidato perfecto para revitalizar este clásico.

Aunque aún no se han revelado los detalles específicos sobre la trama y el elenco, los seguidores del género están ansiosos por presenciar cómo se realiza esta historia para el público moderno. No obstante, no todos comparten el mismo entusiasmo por el remake.

¡Estrella de ‘La bruja de Blair’ se opone a la nueva cinta!

Después de que se anunciara la nueva película de la franquicia, Joshua Leonard, quien fue uno de los actores en la película original de 1999, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su decepción por no haber sido informado sobre el nuevo proyecto, a pesar de que su imagen fue utilizada en la promoción del anuncio.

Leonard también mencionó que ha estado intentando comunicarse con Lionsgate durante más de un mes para organizar una proyección benéfica de la película original, con el objetivo de recaudar fondos para artistas que no tienen cobertura médica, pero lamentablemente no ha recibido respuesta por parte del estudio. Aclaró que su intención no es iniciar acciones legales contra Lionsgate por el uso de su imagen, sino más bien destacar lo que considera una falta de decencia humana y respeto hacia los artistas.

