¡El Sol de México incendia Juárez a pesar de la tormenta! ️

Luis Miguel demostró una vez más por qué es el rey del pop latino, en su electrizante presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que azotaron esa localidad, el cantante logró encender el Estadio Juárez Vive y hacer vibrar a miles de fans con su inigualable voz.

Luis Miguel / TVNotas

¡Y es que el Sol de México llegó para quedarse! Con un repertorio lleno de éxitos como “Será que no me amas”, “Suave” y “La incondicional”, Luis Miguel conquistó los corazones de sus seguidores, quienes no pararon de cantar y bailar durante toda la noche.

¡Pero eso no es todo! El intérprete de “La chica del bikini azul” también sorprendió a sus fans con un espectáculo visual impresionante, lleno de luces, efectos especiales y una puesta en escena de primer nivel.

Y si pensabas que la fiesta había terminado, ¡estabas equivocado! Luis Mi continuará su gira por México con presentaciones en Mexicali, Tijuana y el Valle de Guadalupe. ¡Así que si eres fan del cantante, no te puedes perder estas increíbles fechas!

Luis Miguel regresó con todo a los escenarios / Redes sociales

Próximos conciertos de Luis Miguel en su Tour 2024

Por medio de un comunicado oficial, el Sol de México dio a conocer que el concierto programado para el 2 de septiembre se reprogramó para este martes 3 de septiembre en el Nido de los Águilas en Mexicali, Baja California por cuestiones de logística y producción local.

El 4 y 5 de septiembre Luis Mi estará en el estadio Caliente de Tijuana y el viernes 7 en el Valle de Guadalupe.

La siguiente semana estará en Las Vegas para dar el Grito de la Independencia de México en esa ciudad estadounidense y continuar en más fechas en la república mexicana.

