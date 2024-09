Raúl Araiza defiende a Arath de la Torre de ataques de Adrián Marcelo en LCDLFMX: “Que no se rebaje”

‘La casa de los famosos México’ sigue creando polémica debido a sus integrantes y a la lucha de poder entre Arath de la Torre (49 años) y Adrián Marcelo (34). Sobre todo, porque la semana pasada el segundo cuestionó al primero de no tener necesidad de estar en el reality. Platicamos con Raúl ‘Negrito’ Araiza y da la cara por él. “Mi hermano Arath es muy inteligente. Ha aguantado mucho, pero no me gusta verlo sufrir”.

“Arath es muy apasionado, intenso. Por eso también es talentoso. El otro villano lo ha hecho muy bien. No puedo decir nada de él. No es nada personal”.

“El personaje de Adrián no es nadie. Arath haría muy mal si se rebaja a su nivel para contestar el enfrentamiento. Si Arath le contestara, Adrián no tendría cabeza”.

Adrián Marcelo y Arath de la Torre han tenido fuertes enfrentamientos en el reality / Captura de pantalla

“Todo se vale en este tipo de realities. ¿Para qué te metes? En el de España hasta tuvieron intimidad los participantes. Todo vale. El formato es holandés, como el de Big Brother de hace 20 años, cuando yo estuve. No hay que espantarse”.

Raúl Araiza le brinda su apoyo a su compañero de ‘Hoy’, pero destaca el papel de villano de Adrián Marcelo

El ‘Negrito’ agregó que Arath no está solo, a pesar de los ataques que recibe. “Nosotros les llamábamos ‘cocodrilos que vuelan bajo’ en Big Brother. No va a llegar lejos ni va a ganar ninguno de ellos (Sian, Agustín, Ricardo y ‘Gomita’). Qué bueno que lo respalden las ‘chicas súper ponedoras’ Briggitte, Gala y Karime. Eso da rating”.

Raúl está feliz de que las chicas del cuarto mar respalden a su amigo / FB: Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Karime Pindter, Arath de la Torre y Gala Montes

¿A la salida de Adrián y Arath qué les diría? “A Adrián que qué buen trabajo realizó, pero eso lo hubiera dejado hasta el final para seguir causando problemas. Y al otro le voy a dar un beso y abrazo: ‘Estuviste muy bien’”.

“Tú eres Arath y regresas a ser titular de Hoy. ¿Adónde se va a ir Adrián? Quién sabe. También hace un trabajo perfecto. Porque, por ejemplo, si no hubiera existido ‘Catalina Creel’ en Cuna de lobos, ¿qué habría pasado con la telenovela?”, finalizó.

