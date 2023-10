En el espectáculo ‘La llorona’ de Xochimilco han vivido sucesos paranormales conoce cuáles han sido

En el marco de su 30 Aniversario, el espectáculo ‘La Llorona’ se presenta del 6 de octubre al 19 de noviembre en el embarcadero de Cuemanco de la CDMX.

Se llevó a cabo la premier del 30 Aniversario de ‘La Llorona’ en el embarcadero de Cuemanco, Xochimilco de la CDMX, que podrás disfrutar del 6 de octubre al 19 de noviembre. Al respecto el elenco dio los detalles del espectáculo y revelaron los sucesos paranormales que han vivido e incluso se les ha aparecido ‘la llorona’.

Al respecto Nayeli Cortés, quien da vida a este emblemático personaje expresó: “Es inevitable. Muchas veces las escenas que ustedes creen que son planeadas pues no lo son. Yo les digo que no hay niñas chiquitas en nuestro evento. Entonces, si la ven, fotografíenla para que la vea, porque luego va detrás de mí y yo no la veo”.

Aprovechando el escenario natural presentan la historia de ‘La Llorona’ del 6 de octubre al 19 de noviembre en el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco. / Francisco Mancera

Además, relató que se ha hecho presente ‘la Llorona’, aunque el público ni cuenta se da: “O de repente son más Chocanis (Llorona en Náhuatl) de las que pensábamos, pero ahí es que hay una de más... Pero sí han pasado cosas y ha salido en fotografías. No las mostramos porque no queremos generar un morbo hacia ella, pero sí la hemos visto. Los vigilantes nos dicen que se sienta allá arriba en el teocalli, sentadita sin hacer nada, pero qué bueno porque si no, sí nos sacaría un susto a todos”.

“Una vez iba yo a lanzar el grito, apenas estaba yo tomando aire y ya se había escuchado el grito y pasan ese tipo de cosas. Algunos de ustedes ya las han captado y ni siquiera se han enterado. Una vez que vinieron los chicos de OV7 hicimos un recorrido en la parte de atrás y había una llorona de más, pero ni se enteraron”.

El espectáculo cada año atrae a miles de personas tanto nacionales como extranjeras. Es totalmente en vivo. Son más de 50 personas desde actores, músicos y gente de producción quienes hacen posible cada noche este show, que podrás disfrutar desde la comodidad de una trajinera.