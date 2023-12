Estos son villancicos más populares de Navidad, según Spotify

La Navidad está a tan solo unos días y todas las personas que son fans de esta época del año ya se están ambientando con los mejores villancicos. Por esta razón, aquí te contamos cuáles son los temas de estas fechas más populares, según la plataforma de Spotify.

Villancicos más populares del momento

¡De Mariah Carey hasta Michael Bublé! Con un mix de canciones de entre los 50, 60, 80, 90 y 2000, las canciones navideñas más reproducidas en México son:

All I want for Christmas is you de Mariah Carey (1994). La cantante sigue obteniendo total éxito con este tema, el cual es clásico de navidad.

Last Christmas de Wham! (1984). Seguro en cualquier lado has escuchado este tema, ¡no pasa de moda!

Snowman de Sia (2018) El tema que fue escrito en conjunto con Greg Kurstin, una verdadera balada romántica, increíble para estas fiestas. Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel (2006) ¡Un clásico! Luis Miguel siempre llena de alegría el hogar con su increíble voz y que mejor que con este memorable tema. Jingle bell rock de Bobby Helms (1957) Sin duda una canción que no debe faltar en tu repertorio en estas fiestas. Rocking around the Christmas tree de Brenda Lee (1964) Merecedora de estar en esta lista, seguro las has escuchado por todos lados.

Y por último, pero no menos importantes:

7. Feliz Navidad de José Feliciano (2001) ¡De las más actuales!

8. Santa tell me de Ariana Grande (2014) La cantante buscó dejar huella con este tema y parece ser que ¡lo logró!

9. It’s the most wonderful time of the year de Andy Williams (1963) ¡Las leyendas no debían faltar!

10. It’s beginning to look a lot like Christmas de Michael Bublé (2011) ¡Se convirtió en un éxito!

¿A ti cuál te gusta? ¿Eres más team Niño del tambor y Burrito sabanero?