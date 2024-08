Karol Sevilla fue la madrina de honor del musical La rumba y quedó encantada

Karol Sevilla, quien recién sufrió una caída en las escaleras de su casa y se fracturó el tobillo, fue la madrina de honor del musical La rumba que se presenta todos los viernes en el Nuevo Teatro Versalles de la CDMX y quedó encantada con la puesta en escena. Al finalizar de la función con todo y muletas la actriz y cantante subió al escenario y expresó:

“Felicidades a todos, quedé impactada y tiesa en mi lugar. Mark (productor) sabes que te quiero y a todo el equipo, gracias. Cuando Mark me contó esta obra justo comiendo taquitos en la madrugada, me encantó y me llamó mucho la atención. Dije: ‘¡Qu´q padre que dos viejitas vean su vida!’, pero no me la imaginaba de esta forma”.

“Qué bonito que puedan hacer teatro de buena calidad, porque aquí sí cantan y sí bailan, la verdad que sí (risas). Gracias a los medios para que la gente se entere de esta obra y a todos los amigos actores en sus redes apoyen, compartan y pasen la voz de qué La rumba ¡está increíble! Es una gran obra y todos lo pudimos ver”.

Lorena de la Garza, da vida a una Diva encantadora de la tercera edad, nos dijo: “Es una ‘Chencha Carmina’ con estos matices de una mujer de antaño, divertida y un poco diva, recordando sus épocas gloriosas. Estoy muy contenta esperando a que la gente nos acompañe a este gran proyecto. Ya vieron que bonita está para que la gente venga y se ría mucho”.

“Hay una parte muy importante donde hablamos sobre la edad, que de pronto a la gente mayor se les hace un lado o relega y es una generación que debemos de cuidar y procurar muchísimo. La vejez es parte de la vida y un regalo divino”.

Grisel Margarita, que personifica a “Chencha Carmina” de joven y que hace unos números espectaculares: “Somos muy afortunados como artistas de poder contar una historia tan divertida y que nos permite bailar y cantar, hacer lo que amamos. Había buscado un proyecto que me exigiera como artista y le encontré aquí. Es un reto hacer La rumba, pero tenemos un equipo maravilloso y empezamos el ciclo de funciones. ¡No se la pierdan!”.

La guapa Estefanía Ahumada interpreta a “Adela Pons” y derrocha sensualidad en el escenario: “Mi personaje es muy español. Me inspiré en Sara Montiel, que fue una gran estrella. Me identifico que tuvo que dejar su país para buscar sus sueños y no deja que nada ni nadie se los robe. Es un proyecto muy bonito hecho con todo el corazón y muy complejo, pero eso me lleva al siguiente nivel”.

También vemos a Fernanda Ostos como “Toñita Lelé” y Jenny García hace de joven a “Toñita” y es la encargada de las espectaculares coreografías, Samuel Zarazua “el Padrino” y Tanya Valenzuela como “Diva Rumba / Sonia”. Producción de Mark Silva y Miguel Briones.

¿De qué trata el musical La rumba?

Dos señoras de la tercera edad se escapan de su grupo de excursión del asilo que las llevaba a visitar el Ángel de la Independencia. Al verse perdidas entran a un lugar abandonado que resulta ser un salón de rumba dónde ellas trabajaban en su juventud.

La obra se presenta en el Nuevo teatro Versalles y los boletos van de los $990 a $1320 pesos.