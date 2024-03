La casa de los famosos: Alfredo Adame se pelea con Cristina Porta por Wendy Guevara

De nueva cuenta, Alfredo Adame desató la polémica dentro de La casa de los famosos Telemundo. Tras dejar atrás su conflicto con Lupillo Rivera, el actor protagoniza una acalorada discusión con Cristina Porta.

Todo comenzó cuando Adame afirmó que solo le “tiraban” las “personas trans y mar1c0n3s” como Wendy Guevara. Este comentario incomodó a Porta, quien le suplicó a Alfredo que respetara a la ganadora de ‘La casa de los famosos México’.

“Te pediría de verdad que, al menos, delante de mí, no llamaras tío a una mujer” Cristina Porta

Las palabras de la española hicieron enfurecer al también DJ, quien no solo exigió que no le pusiera la “etiqueta” de transfóbico, sino que también la llamó “misándrica”, es decir, una mujer que “odia” a los hombres.

Incluso le manifestó que, para él, era una “machorra peleonera que no vale ni un cacahuate” y por ello era una “persona indeseable” en la casa.

En respuesta, la presentadora le señaló que la única razón por la que seguía en el show era debido a las constantes polémicas que ha tenido a lo largo de su carrera y no por su trayectoria artística.

“Sí, por eso estás aquí. Ni una vi (de tus novelas). Al final, solo eres famoso por meterte con la gente. Por eso estás aquí”, indicó Cristina.

La pelea culminó cuando Adame decidió retirarse, no sin antes decir que no tomaría en cuenta sus palabras. En tanto, el resto de los habitantes concordaron en que Porta se “metió” en pláticas ajenas y decidieron no intervenir pese a los gritos.

Alfredo Adame se le fue con todo a Cristina Porta / Instagram: @alfredo_adame_oficia1

Usuarios reaccionan al conflicto entre Alfredo y Cristina

El encontronazo causó mucha conmoción en redes sociales y hubo comentarios bastante divididos. Si bien algunos criticaron a Alfredo por hablar mal de Wendy, otros opinaron que Cristina solo quiere “ganar puntos” con la comunidad LGBT+.

“Cristina, deja de colgarte de Wendy Guevara”, “Alfredo Adame es un ridículo”, “Cristina inició la discusión”, “Ya deberían expulsar a Adame”, “Pero si Cristina ataca a todo el mundo”, “Ese señor es un irrespetuoso”, señalaron algunos comentarios.

Recordemos que Alfredo Adame siempre criticó la “falta de talento” de Wendy Guevara. Incluso llegó a decir que Televisa solo la metió a su versión de LCDLF por rating, pues, para él, la influencer no tiene “nada que ofrecer”.

Wendy Guevara y Alfredo Adame han estado en una guerra de dimes y diretes / Facebook: Wendy Guevara