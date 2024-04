La casa de los famosos: ¿Quién fue el eliminado de este lunes 22 de abril?

Luego de que Patricia Corcino salvara a Paulo Quevedo de la eliminación el pasado domingo, Alana Lliteras, Maripily Rivera, Clovis y Rodrigo Romeh quedaron en peligro de abandonar La casa de los famosos.

Sin embargo, Rodrigo Romeh fue el primer salvado por el público gracias a los votos, lo que le permitió regresar a La casa de los Famosos.

Maripily Rivera fue salvada, pero a Lupillo no le pareció

Posteriormente, Maripily fue la segunda en ser salvada por los fanáticos, una situación que no fue bien recibida por Lupillo, Patricia y Cristina, quienes no mostraron agrado al ver su regreso y no pudieron evitar expresar su molestia, debido a los roces que han tenido con ella durante su estancia.

“Al regresar, Maripily envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: ‘Soy el huracán boricua, pero grado 7. Vamos rumbo a la final. Miren a estos hipócritas que no están de acuerdo con mi regreso’”, comentó Maripily

Lupillo en La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Quién fue el eliminado de este lunes 22 de abril?

Finalmente, Nacho Lozano anunció la eliminación de este lunes 22 de abril: Clovis fue el concursante que abandonó ‘La casa de los famosos’, mientras que Alana se quedó.

La noticia fue celebrada por Lupillo, Melaza y Cristina, quienes deseaban la salida de Clovis.

“Este señor no pensaba que hoy le tocaría dormir en el hotel. Me alegra tanto esta salida”, dijo Cristina tras ver a Clovis dejar ‘La casa de los famosos’.

Se fue Clovis gente #LCDLF4 nos hicieron lo mismo que hace 8 días. pic.twitter.com/AJ0Pd2FqeP — Julian Gonzalez Tovar (@FJGT06) April 23, 2024

Por otro lado, Aleska se alegró de que Alana se quedara, pero rompió en llanto por la salida de Clovis.