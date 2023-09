Las viudas de los jueves: La miniserie de Netflix en donde nada es lo que parece... ¡No te la puedes perder!

Las producciones mexicanas cada vez conquistan más espacios en las plataformas internacionales. Para muestra, la que está próxima a estrenarse este jueves 14 de septiembre.

Se trata de la miniserie ‘Las viudas de los jueves’ que se podrá ver en Netflix.

El reparto está formado por actores de renombre como: Irene Azuela, Zuria Vega, Omar Chaparro, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Pablo Cruz Guerrero, Mayra Hermosillo, Alfonso Bassabe, Gerardo Trejo Luna y Sofía Sisniega.

Ellos forman parte de la miniserie de Netflix / Alejandro Isunza

La serie está basada en la novela homónima de la argentina Claudia Piñeiro y fue dirigida por Humberto Hinojosa, quien anteriormente dirigió Luis Miguel, la serie.

Durante la alfombra roja, platicamos con algunos de los actores del reparto y esto nos compartieron:

Zuria Vega hace a Mariana.

“Mi personaje tiene una gran frustración porque no pudo ser madre. Tiene muchas heridas que no trabajó y claramente ahora salen con decisiones muy desafortunadas, tratos horribles con sus hijos adoptivos. Yo no quise quedarme en un personaje que fuera nada más esta primera capa. ¿Por qué alguien puede ser tan poco empático y pierde completamente la noción de la realidad?, no solo la de ella sino de los demás. Si no eres empático contigo mismo, ¿cómo vas a ser capaz, una, de notar tu privilegio y dos, la realidad de los demás y ser empático ante las distintas situaciones? Ya deja de los vecinos, sino de tus hijos”.

La actriz nos compartió que requirió de trabajo de investigación para hacer este personaje que le permitió conocer más sobre las personalidades que conforman la sociedad.

“Hice mucha investigación con la gente, en lo real. De la mano del director fuimos construyendo esta familia y que fueran una cebolla, que les fueras quitando las capas en ese episodio. Todos estamos en todos los capítulos, pero digamos que cada familia tiene su episodio y en ese lapso de una hora, puedes ver por qué esta mujer está ahí, por qué se permite lo que se permite. Es atroz. Yo decía: '¿Cómo puedes estar tan desfasado de la vida?’, pero pasa, y mucho.”

“Es una crítica social, ácida, aguda, contundente y necesaria. De pronto es un estatus socioeconómico que se retrata como algo aspiracional, pero vamos a meternos a las casas, y eso es lo que pasa literal en Las viudas de los jueves”. Zuria Vega

Zuria Vega lució espectacular durante la alfombra roja y amable respondió los cuestionamientos de la prensa, incluso sobre la supuesta infidelidad de su marido con Paulina Dávila, de la cual, dice, ambos se rieron. / Alejandro Isunza

Omar Chaparro es Tano y presumió que la serie se verá en 193 países y fue doblada a 33 idiomas, entre ellos: francés, polaco, alemán e italiano.

“Estamos muy emocionados. Me encanta a que van a ver al Omar Chaparro rico”, bromeó.

Irene Azuela interpreta a Teresa y comentó por qué aceptó este proyecto:

Es un retrato de las familias adineradas e hiper privilegiadas de este país. Yo creo que es muy puntual. Siempre me ha parecido súper interesante adentrarse en las dinámicas del poder, del terror que existe entre ellos, y cómo estos personajes pueden dedicar tanta energía de su vida a aparentar y a decirle al resto del mundo lo perfectos que son cuando en realidad hay pus que sale por todos lados. Irene Azuela

Despues completó: “Los guiones están muy bien escritos, muy inteligentes y luego trabajar con este señor (Chaparro) tan divertido”.

Irene Azuela pasó por la alfombra al lado de Omar Chaparro, con quien hace pareja en la historia. La actriz señaló que aceptó este proyecto porque tiene mucha calidad, además dijo, se divirtió mucho al lado de Omar. / Alejandro Isunza

Pablo Cruz, quien hace el papel de Martín de la Luna III, comentó:

“Es una historia bien construida, que viene de una buena novela, el libro es muy interesante y hace una crítica muy aguda que creo no se pierde. Al revés creo que se agudiza aún más”.

Cassandra Ciangherotti es Mavi y comentó sobre el mundo de las apariencias, situación que se evidencia en la serie:

“Son parte del ser humano y algo a descubrir en nosotros mismos; descubrir quién eres. Es darte cuenta de tus apariencias anteriores. Yo estoy en la búsqueda, pero siento que con la edad vas entendiendo tu lugar en el mundo”.

Sofía Sisniega, quien interpreta a Carla Maldonado, por su parte, dijo:

“El material es sumamente interesante, la adaptación que se hizo es espectacular. Son seis capítulos nada más, es una serie que te atrapa y no te suelta, vamos a descubrir todo lo que sucede con estos personajes, vamos a ver un thriller dramático y vamos a ver todos los secretos de los personajes, una serie donde nada es lo que parece”.

Sofía nos compartió lo que más le gusta de su personaje:

“Lo padre de la serie es que no glorifica a estos personajes. Es una crítica a ellos, pero también le deja mucho al espectador para que decida del lado de qué personaje está. Lo que me gusta de Carla es que no necesariamente quiere estar ahí, pero busca tener amistades importantes, no le gusta estar encerrada en su casa y busca relaciones significativas. Eso la diferencia de las demás”.

El español Alfonso Bassave (Gustavo) entró a este proyecto por su nacionalidad, ya que su personaje precisamente es español y así lo quiso el director. Netflix propuso varios nombres y fue el elegido. Bassave señaló que está feliz con el buen trato que ha tenido en México:

“Son muy amables, hospitalarios, muy generosos. Los españoles somos más duros a la hora de hablar. Para mí fue mucho para bien y lo puse en práctica cuando regresé a España. Allá cuando le dices a alguien: a ver si nos vemos, ya veremos. Aquí, al día siguiente ya te están llamando”.

Más sobre la nueva miniserie de Netflix: Las viudas de los jueves

Teresa (Irene Azuela) encuentra a su marido, Tano (Omar Chaparro), y dos amigos muertos. Los vecinos del lujoso residencial de Altos de las Cascadas se conmueven con el suceso y lo definen como un accidente. Pero muy pronto surgen las dudas sobre estos decesos y mostrarán que nada es tan perfecto como parece en los Altos de las Cascadas.