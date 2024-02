LCDLF4: Lupillo Rivera le revela a Thalí García que se siente “acosado” por Maripily Rivera

Las cosas dentro de la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo se ponen cada vez más intensas. Tras una acalorada pelea entre Thalí García y Maripily Rivera, surge un aparente ¿primer caso de acoso?

Durante la noche del pasado 30 de enero, Lupillo Rivera confesó que se siente “preocupado” ante la “insistencia” que le ha mostrado Maripily para que tengan intimidad en el reality.

Recordemos que, al inicio del show, el cantante y la actriz compartieron cama, como parte de una penitencia para que el resto de sus compañeros no se quedaran sin café. Durante ese tiempo, la puertorriqueña se ha mostrado muy coqueta con Lupillo y hasta llegó a usar lencería sensual frente a él.

Si bien esta situación causó mucha emoción entre el resto de los concursantes, tal parece que la actitud de Maripily no le agradaría del todo al hermano de la fallecida Jenni Rivera.

#LaCasaDeLosFamosos ♬ sonido original - Telemundo @telemundo Vaya que impactó Maripily Rivera al usar un diminuto bikini para compartir la cama con Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos 4. Además, la empresaria no se quedó con las ganas de agarrar la retaguardia de su compañero. #LCDLF4

En una plática aparentemente muy sincera con Thalí García, el músico reveló que Maripily habría orquestado un plan para que tuvieran relaciones en los baños. De acuerdo con su versión, la celebridad puso una gorra en la cámara de uno de los sanitarios para “tener un momento a solas”.

“Anoche noté que alguien puso una gorra en el baño y la gorra tapaba la cámara. Entonces yo fui, hice del baño y la gorra estaba allí. Atrasito de mí, fue esta mujer (Maripily Rivera)” Lupillo Rivera

Al ver esto, decidió actuar normal y abandonar rápidamente el baño. Luego de un rato, decidió regresar y se percató que dicha gorra ya no estaba, lo que confirmó sus sospechas.

Gregorio Pernía fue el cómplice de Maripily

En respuesta, Thalí le comentó que Gregorio Pernía le dijo al resto de los integrantes que no entraran a ese lugar por unos “15 o 20 minutos”, pero que no le dio una explicación clara del motivo.

“Tutankamón (apodo que le pusieron a Gregorio Pernía) nos pidió a todos que no saliéramos. Hasta dijo que no saliéramos en unos 15 o 20 minutos” Thalí García

Si bien Lupillo no se mostró molesto por lo sucedido, explicó que le preocupaba que lo “relacionaran” con Maripily. Sin embargo, no fue claro con el motivo por el que no quiere que la gente piense que tiene una relación con ella.

Tras las declaraciones del cantante, los internautas se mostraron sumamente molestos y le exigieron a la producción de Telemundo que hiciera algo al respecto, pues señalaron que, si las cosas “fueran al revés”, a “Lupillo se lo estarían comiendo vivo”.

Lupillo Rivera no quiere ser relacionado con Maripily / Facebook: Lupillo Rivera