María del Sol y Oscar Moncada, unidos por el amor, presentan su videoclip “Quiero”

María del Sol, se encuentra de manteles largos porque está cumpliendo un año más de vida y estrenando su sencillo y videoclip, “Quiero” a dueto con el cantante venezolano Oscar Moncada y ofrecieron un “showcase” en el Foro Roma de la CDMX para presentar su nuevo tema con el que María esta incursionando por primera vez en el regional mexicano.

@AlexIsunza / TVNotas

Al respecto la intérprete de “Un nuevo amor” quien es la madrina de Oscar, nos contó: “Estoy muy contenta y agradecida. Me siento muy privilegiada de poder seguir en circulación con nueva música y con esta canción ‘Quiero’ con Oscar Moncada. Me encanta lo que dice él, que es una declaración de amor”.

Oscar Moncada eligió a María del Sol como madrina

Le preguntamos a Oscar por qué había elegido a María del Sol como madrina: “Tuve la oportunidad de estar en un proyecto en el que ella perteneció con grandes cantantes en la Arena Mty y pasó algo mágico. El público me recibió negativamente porque ya querían ver a las estrellas estelares. Salí y me empezaron a chiflar y a decirme que no. Empecé a cantar y se fueron calmando”.

“Canté la segunda canción y toda esa gente me arropó con un aplauso y me pidieron otra… Después entro y estaba la maestra junto con sus compañeras en un círculo y me abrazaron”.

María del Sol en la presentación del sencillo Quiero / @AlexIsunza / TVNotas

Te puede interesar: Karenka grabó su nuevo videoclip “Mujer de acero” en Turquía

“Comulgó con ella con el cristianismo y le pregunté por una iglesia y yo fui, ahí compartimos. Creamos esa conexión tan bonita, no solamente la admiración como artista, sino también espiritual. Cuando fue el lanzamiento de mi primera canción, le dije si quería ser mi madrina y quedé sorprendido que me haya dicho que sí”.

“Cantamos un cover y fue maravilloso lo que pasó ahí. Al día siguiente fui a su casa para decirle que quería hacer algo con ella y la maestra congenio conmigo”.

María del Sol explicó por qué aceptó hacer este tema con Oscar

Continuó María del Sol: “Desde antes yo dije: ‘Me gustaría hacer algo con Oscar’ porque hay algo especial, es muy talentoso y aquí estamos. Fue tan hermoso poder trabajar en paz y es el principio. Quiero acompañarlo no nada más en una canción, sino quiero estar cerca de él hasta que Dios me preste vida”

“Lo mismo que me pasó con Lucero Mijares que tiene una voz espectacular. Pero va más allá del talento y el corazón que tiene Oscar, es algo que puede reflejar en su cara y a la hora de cantar. No nada más canta bonito, aparte es precioso. Coincidimos en la forma de pensar”.

Mira: Lucero y Mijares aplauden a su hija en su debut en El Mago: “Es un placer poder apoyarla”

MÉXICO, CDMX; 10 DE DICIEMBRE DE 2023.- LA ACTRIZ Y CANTANTE MARIA DEL SOL RECIBE UN RECONOCIMIENTO EN LA OBRA DE TEATRO EL MAGO DE WIZ. FOTOS: LILIANA CARPIO / {/TVNOTAS

Oscar nos habló de su amor por la música mexicana: “Desde chico escuchaba a mi papá escuchar música de mariachi y le fui agarrando el oído. Juan Gabriel es mi ídolo. Salí de Venezuela por circunstancias de mi país, pasé por Chile, Argentina, Brasil, Ecuador… Hasta que llegué a México y en todos esos países he buscado mi sueño. Se unió con la pandemia y México me ha dado todo esto”.

Prosiguió la cantante: “Mi deseo es que esta canción se pueda quedar no solamente en la ‘playlist’ de sus carros, sino que pueda quedar en sus corazones, la puedan cantar y vivir porque nos lleva a reflexionar. El amor nunca debe dejar de ser, el amor es paciente y una decisión todos los días. Queremos rescatar esa esencia de lo que es el verdadero amor”.

Puede gustarte: Geraldine Bazán se niega a hablar de su papá y la relación que tiene con él: “Esos temas nada que ver”

Oscar Moncada en su presentación en la que María del Sol fue su madrina / @AlexIsunza / TVNotas

Finalizó el artista venezolano: “Dios me ha apremiado de una manera que mira hoy la bendición tan grande que me dio. Por eso me conmuevo tanto porque solamente las personas que hemos vivido momentos difíciles, cuando te pasa algo lindo te acaricia el alma”.

Una sorpresa para María del Sol

Al final de la presentación Oscar Moncada sorprendió a la hija de la primera actriz Josefina Echánove (Q.E.P.D.) cantándole las mañanitas y con un gran pastel, ya que el día anterior había sido su cumpleaños. Entre los asistentes destacó la presencia de sus compañeros del musical “El Mago”. Siendo una velada inolvidable.