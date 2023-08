Muere actriz que actuó a lado de Fran Drescher de la famosa serie La niñera

Hasta el momento se desconoce las causa del deceso de Nancy Frangione.

La exitosa serie de televisión La Niñera y su elenco se encuentran de luto, luego de que varios medios estadounidenses dieron a conocer el lamentable fallecimiento de Nancy Frangione a los 70 años de edad.

El deceso de Nancy ocurrió el pasado 18 de agosto. Sin embargo, hasta este miércoles 23 de agosto se confirmó la noticia.

Frangione era conocida por participar en La Niñera como la prima de Fran Fine. También intervino en la serie Otro mundo, en la que interpretó a Cecile De Polignac, entre 1986 y 1996.

Fallece a los 70 años Nancy Frangione / Twitter

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso, pero se espera que en las próximas horas se sepan más detalles.

Nancy nació en Barnstable, Massachusetts, en Estados Unidos en 1953. En 1971 se graduó de la Barnstable High School y pronto tuvo la oportunidad para entrar a la industria del entretenimiento. Debutó con el papel de Tara Martin en All My Children.

También estuvo en Broadway con la obra Equus. Además, realizó películas como Sharing Richard y In the Line of Duty: A Copago Killing.

Respecto a su vida personal se sabe que estuvo casada con su coprotagonista Christopher Rich, con quien compartió set en pantalla, entre 1982 a 1996. Producto de esta relación, la actriz tuvo una hija de nombre Mariel Rich quien le sobrevive.

Descanse en paz Nancy Frangione.