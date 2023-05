Netflix, HBO Max, Star Plus y más: Esto cuesta suscribirse a todas las plataformas de streaming

Si los consumidores quieren acceder a la oferta de contenidos de las plataformas de streaming, es necesario que creen y administren múltiples cuentas.

En la actualidad, los consumidores están viviendo un boom de plataformas de streaming, las cuales, ofrecen a los usuarios catálogos con contenidos exclusivos y constantes estrenos para mantener su fidelidad, con la esperanza de que no cancelen la suscripción el siguiente mes.

Sin embargo, uno de los posibles inconvenientes de mantener varias plataformas es la cantidad de cuentas separadas que es necesario crear, según el número de suscripciones que se contraten, además, el usuario puede sentirse saturado ante la fragmentación de la oferta, pues, no todo lo que se quiere ver se encuentra en un solo lugar, sin olvidar el costo de cada plataforma.

No obstante, cada integrante de la familia puede desarrollar afinidad a cierta plataforma, lo que resulta una ventaja el encontrarse frente a contenido más especializado, según los gustos de cada uno. Por otra parte, contratar diversas plataformas crea la sensación de tener “todo al alcance”.

Star Plus y Disney Plus ofrecen diferentes planes de suscripción, por separado o paquete / Twitter: @StarPlusLA

¿Cuánto cuesta suscribirse a todas las plataformas?

Amazon Prime Video: La suscripción incluye Prime Music, así como, envíos gratuitos en la plataforma de Amazon. El costo por un mes es de 99 pesos. El costo anual es de 899 pesos.

Mubi es una plataforma de películas independientes que ofrece contenido exclusivo / Twitter: @mubilat

Apple TV: La plataforma ofrece contenido creado originalmente para la famosa empresa de tecnología; ahí el usuario encuentra desde documentales exclusivos de artistas como Menudo, Selena Gomez, hasta películas como Tetris. La suscripción mensual cuesta 99 pesos.

Disney Plus y Star Plus: Disney Plus ofrece el contenido original de la empresa creadora de Micky Mouse; mientras que, Star Plus brinda los contenidos de la extinta cadena Fox. El consumidor puede adquirir ambas plataformas en paquete o separadas. Disney Plus cuesta 179 pesos por mes. Star Plus cuesta 219 pesos al mes. Si el usuario se suscribe en paquete, las dos cuestan 270 pesos al mes.

HBO Max: La plataforma ahora ha cambiado de nombre y se llama Max y ofrece tres tipos de suscripciones. Mensual cuesta 179 pesos; por tres meses cuenta 399 pesos y anual cuesta 1,249 pesos. Además, Max permite compartir la cuenta con varios usuarios al mismo tiempo y que uno o más usuarios puedan ver la plataforma en más de una TV al mismo tiempo.

Netflix está en polémica por cuentas compartidas; ofrece diversos planes de suscripción / Twitter: @NetflixLAT

MUBI: Esta es una plataforma en ascenso porque ofrece diversas películas de cine independiente. La suscripción mensual cuesta 149 pesos.

Netflix: La popular plataforma enfrenta una polémica por oponerse a las cuentas compartidas. Por otra parte, ofrece diversas opciones de suscripción. Plan Básico: 99 pesos por un mes y solo permite una TV a la vez. Plan Básico 2: Cuesta 139 pesos al mes libre de anuncios y solo es para una TV a la vez. Plan Estándar: Cuesta 219 pesos al mes y permite más de una TV al mismo tiempo. Plan Familiar cuesta 299 pesos al mes.

Paramount Plus: Ofrece el catálogo de Nickelodeon, MTV y Comedy Central. Plan Básico cuesta 79 pesos para una sola TV. Plan Estándar cuesta 109 pesos y ofrece más opciones.