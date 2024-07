Nicole Vega, la nueva promesa del regional mexicano con su disco “De 5 en 5"

Nacida en los Estados unidos pero con raíces latinas, Nicole Vega inicia fuerte este segundo semestre del 2024, con su disco titulado “De 5 en 5” con temas en banda y corridos tumbados que ha gustado a sus seguidores.

En entrevista con TVNotas, nos dice cómo surgió la idea de introducirse a la corriente musical del momento: “Siempre me ha gustado la banda y todo lo que conlleva, pero mi propuesta va más allá de eso. Son temas que las mujeres principalmente se conectaran pues son vivenciales. El tema “Bolsita de marca” lo escribí como homenaje a las mujeres de mi vida”.

CANTANTE NICOLE VEGA. / @AlexIsunza/TVNOTAS

Con tan solo 23 años, Nicole se ha cobijado de grandes compositores de la música: “Se ha creado un gran equipo de trabajo. Vengo trabajando con talentos increíbles que les han compuestos temas a grandes cantantes como Carin León y Grupo Firme. Entonces siento que se conectará el público con estos temas”.

Su madre, migrante de El Salvador hasta Estados Unidos y su padre mexicano, Nicole siempre estuvo conectado con sus raíces: “Me costó un poco de trabajo hablar español al principio pero siempre se escucharon canciones en español y eso me conectó. He estado en varios países y aunque mi vida siempre a sido Estados Unidos, conecto muy padre con la gente”.

Asegura que no ha sido fácil tomar el camino de la música: “Empecé a los 16 años y aunque hemos avanzado mucho, aún cuesta trabajo a las mujeres abrirse camino en el regional. Ahora tenemos grandes exponentes pero no ha sido tan fácil que me vean como la cantante que soy y pretendo ser”.

Nicole estará promocionando este material por toda la república para después emprender vuelo a otros países, con la firme idea de regresar a nuestro país ya con el show montado: “Ya lo estamos preparando, se esta armando algo padre para que la gente goce y disfrute cada canción”.

