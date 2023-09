Pato Machete hará su debut en la puesta en escena Lagunilla mi barrio

Quien no deja de sorprendernos es la obra de teatro Lagunilla mi barrio. A un año de estar en cartelera y de tener llenos absolutos, este fin de semana se presentará con una participación especial, el rockero Pato Machete, quien se muestra contento tras esta invitación.

En entrevista exclusiva para TVNOTAS.COM, el originario de Monterrey, nos dice lo contento que está con esta invitación: “Siempre me ha gustado el teatro, siempre me ha llamado la atención, pero la vida me llevó a la música que amo. Ahora que me invitaron no podía negarme, porque es algo que me gusta hacer. Admiro mucho a todo el elenco y siempre el barrio de la Lagunilla ha estado presente en toda mi carrera”.

Pato recuerda de las primeras veces que vino a México en la década de los 90’s con el concepto de Control Machete: “Mucha banda que nos sigue viene de ese barrio, siempre me ha parecido un lugar especial y emblemático de nuestra cultura del país. Es una conjunto de historia, idiosincrasia, personas, razas, en verdad que siempre se me ha hecho un lugar místico por así decirlo. Acá en Monterrey se podría comparar con el barrio de la campana o el barrio de la independencia”.

Instagram

Con más de 30 años en la música, Pato siempre ha tenido presente a la gente que siempre lo ha apoyado: “Cuando voy al barrio me gusta la gente, me saluda, se come bien y hay muchas cosas. En verdad que todo lo tiene”.

Junto a esta producción, Pato está de gira con el show La ronda machetera que junta a la Ronda Bogota, hecha por el maestro Celso Piña (q.e.p.d.) con el rock de Pato Machete: “La verdad es que siempre hemos trabajado juntos. Cuando vivía el gran Celso me llamaba para hacer participaciones y muchas cosas y siempre estuvimos ahí, ya que se nos adelantó surgió esta unión que pensábamos en unas fechas nada más, pero la respuesta del público ha sido increíble que cada día se suman más fechas. Tenemos fechas en conjunto hasta diciembre y cada uno en solitario también tiene. Espero poder llevar este show a la CDMX, sería un sueño hecho realidad”.

No te pierdas a Pato Machete estos próximos 9 y 10 de septiembre dentro del show Lagunilla mi barrio, donde están las estrellas Albertano, Maribel Guardia, Daniel Bisogno, los Mascabrothers, Alma Cero, Violeta Isfel, Lisardo y un gran elenco.